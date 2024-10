Burkina-Ioba-Santé-Don-Vivres

Ioba : Action Diaspora Dano offre des vivres aux enfants malnutris du CMA

Dano, (AIB)-L’association Action Diaspora Dano (ADD) a offert des vivres au Centre de récupération et d’éducation nutritionnelle (CREN) du CMA de Dano, le samedi 19 octobre 2024, au profit des enfants malnutris de la province du Ioba.

La remise du don a été présidée par le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) communale de Dano, Denis Zanré, en présence des bénéficiaires. Selon le coordonnateur de l’Action Diaspora Dano, Batamaka Somé, ce don est composé de 5 tonnes de riz, 50 kilogrammes de poisson, de haricots, de petit mil, de maïs, d’huile et de mille boules de soumbala.

Batamaka Somé a salué l’initiative des agents de santé du CREN du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Dano, visant à remédier à l’insuffisance alimentaire des enfants malnutris internés et de leurs mères. Il a expliqué que l’ADD a été sollicitée pour apporter une modeste contribution afin de soutenir ces enfants et leurs accompagnantes.

« Notre motivation vient du fait que les enfants sont l’avenir de notre pays. Nous ne savons pas lequel d’entre eux nous sauvera peut-être un jour d’une situation difficile », a déclaré M. Somé. Il a ajouté que leur plaidoyer a été favorablement accueilli par certaines bonnes volontés et structures, telles que la commission de réception de la gestion des dons de la présidence, ce qui a permis d’organiser cette donation de vivres au CREN de Dano.

« Les donateurs souhaitent que ces vivres soient utilisés pour les enfants et leurs mères, et nous vous faisons confiance pour réaliser ce vœu. Nous espérons que cela réduira votre stress et vous permettra de vous consacrer pleinement au traitement de ces enfants », a-t-il adressé au personnel du CREN.

Le coordonnateur de l’ADD a officiellement remis un échantillon des vivres au PDS de la commune de Dano, qui les a ensuite confiés au médecin responsable du CMA de Dano, le Dr Palinguéwindé Renaud Dayaissé, pour l’alimentation des enfants malnutris internés au CREN.

Le premier responsable de la commune de Dano a souligné que ce geste de l’ADD témoigne de l’attachement des membres de la diaspora à leur localité. Pour lui, il s’agit d’une marque de fraternité, de solidarité et d’amour envers les citoyens en situation difficile. Denis Zanré a remercié l’ADD pour cet acte patriotique et a félicité les agents de santé pour leur engagement auprès des malades.

« J’exhorte les mères des enfants malnutris à suivre scrupuleusement les directives du personnel soignant pour sortir de cette situation, car une commune sans enfants est une commune sans avenir », a-t-il conclu.

Le médecin responsable du CMA de Dano s’est réjoui de la réception de ces vivres. Selon Dr Palinguéwindé Renaud Dayaissé, la province du Ioba enregistre le plus de cas de malnutrition dans la région du Sud-Ouest.

Le CREN de Dano peut recevoir 40 enfants par mois. « La malnutrition aiguë sévère est liée à une carence en nutriments. Au premier semestre de cette année, nous avons constaté un taux d’abandon de 4,4 %. Une analyse nous a permis de comprendre que cela est dû à une insuffisance de vivres pour accompagner les mères des enfants malnutris.

Ce don de vivres diversifiés va soulager les mères et leurs enfants malnutris. C’est pourquoi je remercie les membres de l’ADD pour leur soutien généreux. Je les rassure quant à l’utilisation effective de ces vivres », a déclaré Dr Dayaissé.

Il a saisi cette opportunité pour lancer un appel aux bonnes volontés afin d’obtenir un renouvellement des matelas usés de la pédiatrie et du CREN du CMA de Dano.

Pour Christelle Somda et Amsétou Barry, mères d’enfants malnutris, ce don de l’ADD va sans nul doute sauver la vie de leurs enfants et accélérer leur rétablissement. Elles ont exprimé leur gratitude aux donateurs, aux autorités communales, aux membres de l’ADD et aux agents de santé du CMA de Dano.

Agence d’information du Burkina

Souleymane ZOURE

AIB / IOBA