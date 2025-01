CentreNord-Agriculture-Élevage

Centre-nord : La production céréalière a augmenté de 15,73 % durant la campagne 2024-2025

Kaya, 3 janv. 2025 (AIB) – Les membres statutaires du Cadre de concertation régional (CCR) ont tenu, lundi 27 décembre 2024, leur 3ᵉ session ordinaire.

Selon le directeur régional de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Centre-Nord, Igor Birba, les productions agricoles de la campagne 2024-2025 ont connu une hausse de 15,73 % pour les céréales (mil, maïs, riz, sorgho), 21,38 % pour les autres cultures vivrières (niébé et voandzou) et 28,68 % pour les cultures de rente.

À travers la région du Centre-Nord, 438 hectares de nouveaux bas-fonds rizicoles ont été aménagés, 250 hectares de bas-fonds réhabilités, 17 hectares de périmètres maraîchers aménagés, et 2 223,3 hectares de superficie ont été labourés gratuitement grâce à l’initiative du président du Faso. L’offensive agropastorale et halieutique a permis la réalisation de 17 boulis, 17 forages équipés de pompes solaires immergées et 4 forages à gros débits.

En matière de technologies innovantes d’irrigation, 500 kits maraîchers, 38 motopompes et 2 753 tubes en PVC ont été introduits au profit des producteurs. Par ailleurs, 5 926 hectares ont été aménagés selon les techniques CES/DRS, 391 ravines traitées, 204 ouvrages de franchissement réalisés, et 10 plans de conservation participative (PCP) exécutés. De plus, 1 137 producteurs ont bénéficié de formations en techniques de compostage.

Pour soutenir la résilience des populations, des céréales et des aliments pour bétail ont été distribués gratuitement. Des microprojets ont également été financés au profit de 175 personnes vulnérables, dont 115 personnes déplacées internes (PDI) retournées. Pour garantir la durabilité des productions, 431,5 tonnes de semences agricoles et fourragères, 106,27 tonnes de semences maraîchères, 3 134,35 tonnes de fertilisants, 1 750 matériels agricoles, et 208 équipements agricoles ont été mis à la disposition des producteurs.

En matière de protection des cultures, 450 hectares ont été traités contre les nuisibles grâce à 250 litres de pesticides, et 120 producteurs de maïs et d’arachide ont reçu 1 500 kg d’Aflasave.

La campagne de vaccination a permis d’immuniser 2 967 bovins contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), 285 152 petits ruminants contre la peste des petits ruminants (PPR), 332 002 volailles contre la maladie de Newcastle (MNC) et 1 443 animaux contre la rage.

Dans le domaine de la production aquacole, environ 400 tonnes de poissons ont été produites, et 220 500 alevins ont été mis à la disposition des pisciculteurs de la région.

