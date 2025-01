Centre-Nord/Meilleurs vœux 2025

Centre-nord: Le gouverneur Blaise Ouédraogo salue la résilience des populations

Kaya, (AIB)-À l’image des années précédentes, le gouverneur de la région du Centre-Nord, Blaise Ouédraogo, a présenté, dans la soirée du 31 décembre 2024, ses meilleurs vœux à la population de sa région.

Après avoir rendu hommage à la mémoire des victimes des attaques terroristes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés et aux malades, le gouverneur a salué la résilience des vaillantes populations de sa région.

Pour lui, cette résilience témoigne de l’engagement, du courage et du sacrifice suprême des forces combattantes pour la paix, la liberté et la justice. Il leur a exprimé toute sa reconnaissance, sans oublier les efforts des acteurs humanitaires qui se battent pour redonner de l’espoir aux populations hôtes, aux personnes déplacées internes et aux populations retournées.

Blaise Ouédraogo a également adressé une mention spéciale aux acteurs des secteurs de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de la sécurité intérieure et de l’administration territoriale. Il a souligné que leurs contributions professionnelles et leur engagement individuel ont largement participé à renforcer la résilience des populations du Centre-Nord.

Dans un appel à davantage de patriotisme, le gouverneur a exhorté les populations à s’inspirer des enseignements quotidiens de leurs leaders coutumiers et religieux, centrés sur l’amour du prochain, la tolérance des différences et la compassion.

En souhaitant une année 2025 placée sous le signe de la paix, de l’amour, de la cohésion sociale et du partage pour un vivre-ensemble harmonieux, le représentant régional du Président du Faso a invité les filles et fils de la région à une union sacrée. Cet appel vise à remporter la victoire finale contre l’hydre terroriste et à bâtir un développement économique et social inclusif.

Agence d’information du Burkina

Émil Abdoul Razak SEGDA