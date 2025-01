Réouverture du Lycée départemental d’Arbinda : Une victoire collective

Djibo, 3 janv. 2024 (AIB) – Après cinq ans d’inactivité, le Lycée départemental d’Arbinda a rouvert ses portes le jeudi 2 janvier 2025, marquant un tournant symbolique et décisif pour la communauté locale. Cet événement tant attendu est le fruit des efforts conjugués des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et de l’engagement des plus hautes autorités du Burkina Faso.

Grâce au travail acharné des FDS et des VDP, la sécurisation de la zone d’Arbinda a permis la reprise des activités scolaires dans cet établissement, longtemps fermé en raison de l’insécurité. Ces efforts traduisent une volonté inébranlable de restaurer un climat de paix, indispensable au développement et à l’éducation.

Les plus hautes autorités nationales ont joué un rôle déterminant dans cette réouverture, en mobilisant les ressources nécessaires et en réaffirmant leur attachement à l’éducation comme pilier du progrès. Cette initiative illustre également leur volonté d’assurer aux jeunes d’Arbinda un avenir meilleur, malgré les nombreux défis auxquels ils font face.

La réouverture du lycée symbolise l’espoir et la résilience d’une nation déterminée à ne pas céder face aux difficultés. Élèves, enseignants et toute la communauté éducative d’Arbinda célèbrent aujourd’hui une nouvelle ère placée sous le signe de la détermination et de l’unité nationale.

Agence d’information du Burkina

EB/ata