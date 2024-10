Centre-Nord : Des journalistes invités à promouvoir les potentialités culturelles et touristiques

Kaya, le 30 oct. 2024 (AIB) – La Direction régionale de la communication et des médias du Centre-Nord a organisé, le vendredi 25 octobre 2024 à Kaya, un cadre de concertation pour les acteurs des médias du Sanmatenga.

Placé sous le thème : « Promotion des potentialités culturelles et touristiques : gage d’un essor économique et d’un meilleur vivre-ensemble », ce cadre de concertation a mobilisé des journalistes et animateurs de radios de la province du Sanmatenga.

Pour le Directeur régional de la communication et des médias du Centre-Nord (DRCM/CN), Wenceslas Yoni, ce conclave visait à renforcer les compétences des hommes et femmes de médias dans la promotion et la valorisation des richesses culturelles et touristiques locales.

Selon M. Yoni, la culture est un pilier essentiel de la société et offre des réponses aux difficultés en lien avec la cohésion sociale et le vivre-ensemble en paix.

C’est pourquoi il a invité les acteurs des médias à jouer pleinement leur rôle pour le retour de la paix au Faso.

« Réunir des journalistes et animateurs pour parler des potentialités culturelles et touristiques est une aubaine pour le domaine de la culture et du tourisme », a ajouté la Directrice régionale de la Culture, des Arts et du Tourisme du Centre-Nord, Safiata Sorgho/Oubda.

À cet effet, la communication assurée par le Directeur provincial de la Culture, des Arts et du Tourisme du Sanmatenga, Ousséni Adama Ouédraogo, a porté sur l’état des lieux du patrimoine culturel matériel et immatériel de la région ainsi que sur les principaux défis qui minent le secteur dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire.

« Notre souhait est l’implication effective de l’ensemble des acteurs pour une meilleure promotion de la culture et du tourisme dans notre province en particulier et dans le pays de façon générale », a précisé le communicateur.

Pour lui, les professionnels des médias, qui sont en première ligne en matière d’informations et de sensibilisation, ont un rôle primordial à jouer dans la promotion des potentialités culturelles et touristiques locales.

Cette initiative a été saluée par les professionnels des médias, qui se sont engagés à sensibiliser les populations pour le développement du secteur de la culture et du tourisme dans le Centre-Nord.

« Nous avons beaucoup appris en termes de potentialités culturelles et touristiques de notre région. Et nous nous investirons davantage à les promouvoir pour la cohésion sociale et pour la paix », a promis Issaka Sawadogo, du média numérique El Tv.

Agence d’information du Burkina

AIO/es/ata