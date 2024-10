Yatenga : ARCAN recense et capitalise les valeurs traditionnelles de démocratie à l’africaine

Ouahigouya, 30 octobre 2024 (AIB) – L’Association pour la Relance Culturelle et Artistique Nouvelle (ARCAN) a, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet « Gardiens de nos Valeurs » (GaVaL), organisé une rencontre intergénérationnelle sur l’apport des valeurs sociétales traditionnelles et modernes à l’ancrage d’une démocratie locale. Cette rencontre a eu lieu le dimanche 27 octobre au Palais Royal du Yatenga à Ouahigouya.

Les « GaVaL » sont des cellules de veille dédiées à la prévention et la gestion des conflits ainsi qu’à la promotion du dialogue, à travers la création et l’animation de plateformes pour la diffusion de contenus dans un espace numérique entièrement dédié à la participation des jeunes et des femmes à la consolidation de l’État de droit.

Dans le cadre de ce projet, une rencontre intergénérationnelle a été organisée. L’objectif principal de cette activité était de renforcer les connaissances des participants sur l’apport des valeurs traditionnelles et modernes aux pratiques démocratiques.

À cette occasion, les résultats provisoires d’une recherche-action participative, menée dans le cadre du projet, ont été restitués aux participants, incluant chefs coutumiers, leaders religieux, personnes ressources et jeunes.

Ali Komi, consultant principal du groupe de recherche pluridisciplinaire auprès d’ARCAN, a présenté une cartographie des valeurs sociales et culturelles de la région du Nord contribuant à la promotion de la démocratie.

En introduction aux résultats de l’étude, le chef coutumier du village de Naamsiguia (Yatenga) a exposé l’histoire du royaume du Yatenga. Dans le cadre de l’étude, 56 personnes ont été interrogées et ont fait ressortir, en synthèse, plusieurs valeurs essentielles telles que la justice, l’amour du prochain, la résilience, la sagesse, l’intégrité, le dialogue social, la parenté à plaisanterie, etc.

Au cours des échanges intergénérationnels, l’objectif était de comprendre comment ces valeurs partagées influencent la perception et la pratique de la démocratie au niveau local, afin de fournir une base de référence pour la promotion et l’adaptation des principes démocratiques. La rencontre au palais royal entre jeunes et anciens a été un moment de partage, visant à enrichir les résultats de l’étude.

Pour le Directeur d’ARCAN, Rakiswendé Germain Ouédraogo, cette étude, suivie des échanges entre coutumiers, personnes âgées et jeunes, permettra véritablement de poser les bases d’une autre manière de percevoir la démocratie en lien avec les valeurs locales.

« Le projet a pour ambition de renforcer les capacités des jeunes, de leur fournir des outils, des connaissances et un savoir-faire traditionnel afin qu’ils puissent exercer la démocratie et la paix à travers des comportements civiques et démocratiques. Les jeunes pourront ainsi impacter leurs communautés en partageant les connaissances acquises dans le cadre du projet », a affirmé M. Ouédraogo.

Selon le directeur d’ARCAN, un comité de suivi, incluant divers acteurs (chercheurs, hommes de médias, communautés locales), sera mis en place pour diffuser les résultats de l’étude et toucher le plus grand nombre de Burkinabè.

Un appel a été lancé aux autorités pour soutenir cette initiative et en faciliter l’extension, afin que la notion de démocratie à l’africaine prenne racine dans les traditions et valeurs locales, a soutenu Rakiswendé Germain Ouédraogo.

Agence d’information du Burkina

