Burkina-Insurrection-Victime-Indemnisation

Insurrection populaire de 2014 : Des parents de victimes et des blessés saluent le début des indemnisations

Ouagadougou, 31 oct. 2024 (AIB) – Des responsables de l’association des victimes de l’insurrection populaire de 2014, du coup d’État de septembre de 2015 et des blessés de ces deux événements, ont exprimé, jeudi à Ouagadougou, leur satisfaction pour le début de l’indemnisation et de l’accompagnement du peuple.

« En termes d’accompagnement, il y a eu une solidarité du peuple autour des victimes et de leurs familles. Dans le processus d’indemnisation, certaines personnes ont été indemnisées, tandis que d’autres sont encore en attente », a déclaré le porte-parole de l’Union des familles des martyrs de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, Babou Nébon Bamouni.

M. Bamouni s’exprimait le jeudi 31 octobre à l’occasion de la cérémonie officielle d’hommage aux martyrs et blessés de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d’État de 2015.

« Nous pouvons dire qu’il y a des avancées, mais il reste encore beaucoup à faire », a-t-il ajouté.

Babou Nébon Bamouni a salué toutes les parties prenantes pour les actions entreprises en faveur des victimes en termes d’accompagnement et de réparation.

Il a souhaité que toutes les victimes soient indemnisées pour permettre à leurs familles de continuer à vivre et aux blessés de se rétablir, tant physiquement que moralement.

Issouf Nacanabo, un blessé de l’insurrection, a indiqué que les indemnisations des blessés ont commencé début 2024, après plus de neuf ans d’attente. Selon lui, ce qui a été promis aux victimes de l’insurrection est en cours de réalisation, et il espère voir la fin du processus avec l’indemnisation de tous les blessés.

Sidpawalmdé Paul Ouédraogo, un blessé du coup d’État de 2015, est toujours dans l’attente.

Selon lui, neuf ans après, aucun blessé du coup d’État manqué n’a encore été indemnisé, bien que tous aient reçu une décoration de chevalier de l’ordre national.

« On nous a pressés pour les dossiers. Presque tout le monde a déposé. Il ne manque rien dans les dossiers, mais on ne sait pas ce qui nous bloque toujours », a déploré M. Ouédraogo.

Il a également souhaité que l’indemnisation des victimes du coup d’État de 2015 débute comme celle de l’insurrection.

L’ex-Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité Nationale (HCRUN) avait, dans un rapport, produit une grille d’indemnisation des victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d’État manqué de 2015.

Cette grille, établie en fonction du degré d’invalidité des blessés, varie de 1 million 500 mille à 9 millions de francs CFA.

Le nombre de blessés de l’insurrection populaire de fin octobre 2014 était estimé à plus de 600 personnes, et celui du coup d’État manqué comptait plus de 200 blessés, selon les données du ministère en charge de l’action Humanitaire.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata