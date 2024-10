Centre-sud : les femmes invitées à profiter des services de soins gratuits de la clinique mobile

Manga, 18 oct. 2024 (AIB) – Le ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Dr Robert Kargougou a appelé, vendredi, les femmes du Centre-sud à profiter « massivement » des services offerts gratuitement par le biais de la clinique mobile du Centre-sud dotée d’équipements pour les soins spécialisés tels que la mammographie et l’échographie.

« Je voudrais lancer un vibrant appel aux populations de la région du Centre-sud notamment les femmes, qu’elles puissent sortir massivement chaque fois que la clinique mobile est déployée », a indiqué, vendredi, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Kargougou.

Il s’exprimait à l’occasion du lancement officiel des activités de la clinique mobile offerte à la région par le gouvernement.

En juillet 2024, dans l’optique d’améliorer l’offre de soins de santé aux populations, le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a remis officiellement aux structures sanitaires des 13 régions, 15 cliniques mobiles dotées d’équipements pour les soins spécialisés notamment en matière de santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles.

Le ministre de la Santé qui a procédé au lancement officiel des activités de la clinique mobile de la région du Centre-sud a « encouragé le personnel de santé qui a la charge de faire fonctionner la clinique et de faire en sorte que les femmes bénéficient de façon gratuite d’écho mammographie, de dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus et leur traitement in situ »

Dr Robert Kargougou a aussi rappelé que la mise en route de la clinique mobile qui va sillonner l’ensemble de la région « entre en droite ligne de la vision du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, qui veut qu’il y’ait un accès équitable aux burkinabè lambda pour ce qui concerne les soins et services de santé de qualité ».

La représentante de la coordination des femmes du Centre-sud, Bintou Zoungrana, a salué l’initiative précisant qu’elle représente pour toutes les femmes de la région une aubaine.

« Avant quand on nous prescrivait une ordonnance, il fallait forcément se rendre à Ouagadougou et il fallait obligatoirement avoir de l’argent. Mais actuellement, cette clinique mobile est une chance pour nous », a-t-elle déclaré.

Le Kassoum Naaba Ligdi, représentant le chef de Manga, Mang Naaba Kiiba II, a traduit, lui aussi, la reconnaissance de la chefferie coutumière et des populations à l’endroit du gouvernement et du président du Faso promettant d’aider, chaque fois que de besoin, à mobiliser les populations et les encourager à s’approprier les politiques sanitaires mises en œuvre à leur profit.

