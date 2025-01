Burkina-Président-Traoré-Décolonisation-Mentalités

Burkina/Souveraineté : Le président Traoré exhorte ses concitoyens à « la décolonisation mentale » et à un retour aux valeurs endogènes

Ouagadougou, 12 janv. 2024 (AIB) – Le président Ibrahim Traoré a exhorté les Burkinabè à une décolonisation des mentalités et à un retour à leurs sources.

« Nous devons nous battre pour changer de mentalité. Cette décolonisation mentale est la partie la plus difficile, et c’est pour cela que nous tenons à vous rappeler constamment qu’il faut changer de mentalité et revenir à nos sources », a déclaré le capitaine Ibrahim Traoré.

Le président a souligné que la lutte contre l’impérialisme doit être menée de façon implacable et permanente, et que la jeunesse doit intégrer cet état d’esprit chaque jour.

Pour lui, beaucoup de Burkinabè ne comprennent toujours pas les enjeux. Pourtant, toutes les occasions sont offertes pour comprendre l’impérialisme et ses manifestations, a-t-il ajouté.

Ibrahim Traoré a illustré la manifestation de l’impérialisme par les récentes déclarations du président français, Emmanuel Macron, sur le retrait des troupes françaises de certains pays africains.

Le président Traoré s’exprimait lundi lors de la traditionnelle montée des couleurs à la présidence.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata