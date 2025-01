Burkina-AES-Président-Commission-Nationale-Installation

Burkina/AES : Le premier président de la Commission nationale promet de poursuivre le combat panafricaniste

Ouagadougou, 13 janv. 2025 (AIB) – Le premier président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-CES), Bassolma Bazié, s’est engagé lundi à travailler dans les sillons tracés par ses prédécesseurs panafricanistes comme Modibo Keïta, Thomas Sankara et Hamani Diori.

« Le même idéal des devanciers africains se poursuit aujourd’hui à travers la Confédération des États du Sahel (CES) », a déclaré le président de la Commission nationale (CN-CES) de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié, avant de rendre hommage à Soundiata Keïta et Modibo Keïta du Mali, Daniel Ouezzin Coulibaly et Thomas Sankara du Burkina Faso, Hamani Diori et Sarraounia Mangou du Niger.

Bassolma Bazié, qui s’exprimait le lundi 13 janvier 2025 à Ouagadougou lors de sa prise de fonction en tant que président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, a aussi promis de servir avec patriotisme et dévouement son pays, le Burkina Faso, ainsi que les pays frères, à savoir le Mali et le Niger.

En rappel, dans la dynamique de la quête de l’unité et de la souveraineté, le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont retirés de la CEDEAO, qu’ils considèrent « noyautée et pilotée » contre les intérêts de l’Afrique, pour créer la Confédération des États du Sahel, le 6 juillet 2024 à Niamey.

Saluant « la vigilance, l’audace et la fermeté » des présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour leur retrait de la CEDEAO, l’ancien ministre en charge de la Fonction publique a réaffirmé son engagement à œuvrer, à travers la Commission nationale, pour l’atteinte des objectifs ayant justifié la création de la CES.

« Cette Commission, qui se veut un pilier de la CES, incarne une vision d’unité, de progrès et d’intégration, conformément aux principes du traité de la Confédération », a indiqué Bassolma Bazié, qui dit compter sur l’accompagnement de toutes les composantes de la population burkinabè pour la réussite de sa mission.

La Commission nationale de la Confédération des États du Sahel est chargée, entre autres, de suivre la mise en œuvre des décisions prises par la Confédération des États du Sahel, de conduire des réflexions prospectives sur l’évolution de la Confédération et de conduire des réflexions prospectives sur l’évolution de l’Union.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata