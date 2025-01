Burkina – Ioba – Effort-Paix

Ioba : Les ressortissants de Guéguéré à Bobo-Dioulasso offrent des vivres aux VDP

Dano, 13 janv. 2025 (AIB)- Des ressortissants de la commune de Guéguéré résidents dans les Hauts-Bassins ont offert des vivres d’une valeur de 300 000 FCFA aux volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et aux dozos de Guéguéré, leur commune d’origine, le samedi 4 janvier dernier.

Le don est composé de sacs de riz, d’huile et du sel au profit des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et des dozos de Guéguéré. La valeur de cette donation s’élève à trois cent mille francs.

Il a été remis au préfet, président de la délégation spéciale (PDS) communale de Guéguéré, Jacob Bazemo, en présence du chef de canton, sa Majesté Téonan 2, des forces de défense et de sécurité (FDS), des VDP et des dozos.

Le représentant des donateurs, Mathias Dabiré, a indiqué que c’est suite à l’appel du chef de canton, Téonan 2 que les ressortissants ont décidé de soutenir les dozos et les VDP.

Il a souligné que cette action a été initiée pour marquer leur participation à la sécurisation de la commune de Guéguéré.

Cela va sans nul doute galvaniser les acteurs de la lutte contre le terrorisme, a-t-il poursuivi.

« Nous posons cet acte patriotique parce que c’est un devoir pour nous, fils et filles du terroir de contribuer à la sauvegarde de notre localité. C’est pourquoi, nous venons, à travers ce don, soutenir nos frères qui protègent nuit et jour notre patrimoine » a ajouté M. Dabiré.

Il a invité les dozos et les VDP à une synergie d’actions pou0r le bien-être des populations. « Je les encourage à travailler dans l’union, dans la discipline, la cohésion, la persévérance et le respect de leurs supérieurs hiérarchiques pour l’atteinte de leur objectif commun », a-t-il conclu.

Le représentant des dozos, Geoffroy Hien, et celui des VDP, sa majesté Debra 2 de Walala ont remercié les donateurs.

Selon eux, ce geste vient les réconforter et les signifier qu’ils ne sont pas seuls dans cette lutte. Ils ont évoqué des difficultés liées à l’étendue de la superficie de la commune et à la densité de la végétation.

Le chef de canton a exhorté les VDP et les dozos à éviter la division et à renforcer l’unité gage de la réussite de leur mission.

Il a invité les ressortissants de Guéguéré dans les autres régions du Burkina à contribuer pour pérenniser la stabilité retrouvée.

Pour le coordonnateur communal des VDP de Guéguéré, le lieutenant des eaux et forêts, Alexis Ouattara, cette commune est la plus vaste de la province du Ioba et les défis sont énormes pour sa sécurisation.

Il a félicité les VDP et les dozos pour leur engagement dans la reconquête du territoire national.

Le PDS, Jacob Bazemo, a salué le patriotisme des ressortissants de Guéguéré à Bobo-Dioulasso.

C’est la première fois que les VDP et les dozos reçoivent un accompagnement à Guéguéré, a relevé le préfet. « Nous lançons notre doléance à l’endroit des ressortissants dans les autres localités pour apporter des soutiens aux dozos et VDP afin qu’ils puissent mener efficacement leur mission », a-t-il lancé.

Il a rappelé la nécessité de doter la commune de Guéguéré d’un commissariat de police ou d’une brigade territoriale de gendarmerie.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata