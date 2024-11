Burkina : Les résultats du colloque sur les pratiques de l’information et de la communication constituent une base pour des recherches futures, Enseignant

Ouagadougou, 16 nov. 2024 (AIB)-Les résultats du colloque de trois jours sur les pratiques de l’information et de la communication dans une société en mutation, serviront de bases pour mieux comprendre les mutations et envisager des solutions adaptées à la spécificité du contexte africain, a affirmé Dr Firmin Gouba.

La cérémonie de clôture du colloque sur les pratiques de l’information et de la communication dans une société en mutation, a été présidée samedi par le directeur de l’École doctorale Lettres, sciences humaines et communication de l’Université Joseph Ki-Zerbo, Pr Gabin Korbéogo.

Pr Korbéogo a exprimé l’espoir que « les idées et les collaborations qui ont émergé au cours de ces trois jours trouvent des prolongements concrets dans les travaux et les actions des enseignants-chercheurs ». Selon lui, ce colloque marque une étape importante dans leur mission, « qui est de contribuer activement à la transformation de notre société par la recherche scientifique et l’innovation ».

« Je suis fier de la contribution exceptionnelle des enseignants-chercheurs des différents pays africains et européens, des doctorants et des partenaires scientifiques », a-t-il ajouté.

Pour le président du comité d’organisation et responsable du laboratoire Médias et Communication organisationnelle (LAMCO), Dr Firmin Gouba, les trois jours de réflexion « ont permis de poser des bases solides pour mieux comprendre les mutations et envisager des solutions adaptées à la spécificité de notre contexte africain ».

Le colloque, selon lui, « n’est pas une fin mais un point de départ ». « Les résultats auxquels nous sommes parvenus constituent une base solide pour des travaux futurs, des collaborations renforcées et des actions concrètes », a-t-il promis.

L’une des dernières communications du colloque, prononcée ce samedi matin, a interrogé les connaissances des journalistes burkinabè en matière d’intelligence artificielle.

Le conférencier et responsable du média en ligne Faso.net, Pr Cyriaque Paré, a présenté les résultats de son étude sur l’intelligence artificielle (IA), qui montre que des journalistes burkinabè ont déjà utilisé l’IA.

« L’étude montre que les journalistes burkinabè ont des attentes vis-à-vis de l’IA, malgré les craintes. Ils attendent que la technologie les aide à améliorer leur productivité, à rendre leurs reportages plus précis, et à accéder à des informations difficilement accessibles par les méthodes traditionnelles », a-t-il affirmé.

Pour le Pr Paré, « il reste aujourd’hui à former les journalistes pour qu’ils s’en servent avec pertinence et utilité pour l’amélioration des contenus de leurs rédactions ».

Il a ajouté qu’une bonne utilisation de l’intelligence artificielle permettrait, par exemple, à des rédactions de déterminer des sujets sans qu’il soit nécessaire que cela soit fait par des personnes humaines.

Le colloque s’est tenu du jeudi 14 au samedi 16 novembre 2024, organisé par le laboratoire Médias et Communication organisationnelle (LAMCO) de l’École doctorale Lettres, sciences humaines et communication (ED-LESCHO) de l’Université Joseph Ki-Zerbo.

