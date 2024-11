Prix burkinabè de la qualité : La SN Citec décroche le diamant dans la catégorie A

Ouagadougou, 16 nov. 2024 (AIB)-Le prix d’excellence, ou prix diamant, dans la catégorie des entreprises employant plus de 100 personnes, a été décerné hier vendredi à la Société Nouvelle Huilerie et Savonnerie (SN Citec) pour la qualité de sa démarche managériale, lors du 13e Prix burkinabè de la qualité.

Vendredi, lors de la 13e édition du Prix burkinabè de la qualité, l’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) a décerné 12 prix officiels ainsi que des prix spéciaux à des entreprises ou organismes publics et privés du pays qui se sont illustrés par la qualité de leur système de management.

La SN Citec a reçu deux prix spéciaux, dont celui du ministère de l’Environnement pour sa maîtrise de la gestion des déchets, la protection et la préservation de l’environnement, ainsi que le prix diamant dans la catégorie des entreprises employant plus de 100 personnes.

Le directeur général de la SN Citec, Ibrahim Traoré, a exprimé sa fierté à l’endroit de tous les acteurs ayant contribué à ce succès et a assuré que « les méthodologies les plus pertinentes seront dégagées » pour permettre à l’entreprise de maintenir son niveau d’excellence.

Dans la même catégorie, les prix or et argent n’ont pas été attribués. Le prix bronze a été décerné à la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF).

Dans la catégorie des entreprises employant entre 20 et 100 personnes (catégorie B), l’Agence des travaux d’infrastructures du Burkina (AGETIB) a remporté le prix diamant. L’or, l’argent et le bronze ont été attribués respectivement à l’École nationale des régies financières (ENAREF), à l’École supérieure polytechnique de la jeunesse (ESUP-J) et à « Faso Atiéké ».

Dans la catégorie C, dédiée aux sociétés ayant entre 1 et 20 employés, les entreprises HARRY’S CONSULT, AFRICASOFT SARL et ETT PRO ont décroché respectivement le bronze, l’argent et le diamant.

Le ministre en charge du Commerce, représenté par le Secrétaire général (SG), Oumarou Barro, a félicité les entreprises lauréates pour leur résilience et a rappelé que « l’organisation du Prix burkinabè de la qualité vise à améliorer la culture de la qualité et à inciter les organismes publics et privés à mettre la qualité au cœur de leurs activités ».

Le SG Barro a également invité les entreprises à s’inscrire dans un processus de production de biens et services de qualité pour bâtir une économie souveraine et résiliente, en vue de satisfaire le marché national et de conquérir les marchés régionaux et internationaux.

32 entreprises publiques ou privées ont pris part à cette 13e édition du Prix de la qualité, contre 25 en 2023.

Agence d’information du Burkina

YOS/no/ata