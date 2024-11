Burkina-Culture-Théâtre-Récompenses

Nuit des Lompolo : 9 trophées individuels et 12 trophées collectifs décernés aux acteurs des arts dramatiques burkinabè

Ouagadougou, 16 nov. 2024 (AIB)-La 4e édition de la Nuit des Lompolo s’est déroulée vendredi soir à Ouagadougou, sous la présidence du Premier ministre, Dr Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla. Cette édition a permis de décerner 9 trophées individuels et 12 trophées collectifs aux acteurs des arts dramatiques burkinabè.

Avec son spectacle de théâtre intitulé « Amoro, Chef de guerre Tiéfo », qui raconte l’histoire du chef Tiéfo Amoro, le metteur en scène Mahamadi Tindano et sa Compagnie de théâtre Les Empreintes, ont remporté 6 prix individuels et 2 prix collectifs parmi les 21 prix décernés.

« Je suis très heureux. Pour moi, les différents prix que nous avons reçus viennent récompenser l’effort que toute l’équipe a fourni, et cela nous encourage à persévérer pour la suite », a affirmé le metteur en scène Mahamadi Tindano.

Il a ajouté que dans cette pièce couronnée, ils ont exploré la personnalité historique du chef Tiéfo Amoro, et qu’il compte, dans ses projets à venir, visiter d’autres personnalités historiques, connues et méconnues, de notre pays.

« La prochaine personnalité de notre projet sera Boukary Koutou. Nous souhaitons que la qualité du travail effectué motive à accompagner nos futurs projets », a-t-il exprimé.

Le Prix du meilleur comédien a été attribué à Charles Ouattara, le principal acteur du spectacle « Amoro, Chef de guerre Tiéfo ».

Il a rappelé qu’en 2010, lors de la première édition de la Nuit des Lompolo, il avait remporté le même prix du meilleur comédien. « Cette récompense me stimule, me donne envie de faire encore plus », a-t-il déclaré.

Le Prix de la meilleure structure de formation théâtrale a été décerné à l’Association pour la formation en arts vivants, dirigée par Claude Kira Guingané, directeur de l’Espace Culturel Gambidi. Ce dernier a également remporté d’autres prix collectifs avec sa structure.

« C’est un sentiment de satisfaction, car nous avons remporté des prix collectifs. C’est cela qui me satisfait le plus, car c’est un travail collectif, avec l’intervention de nombreuses personnes, qui a permis à notre école de décrocher plusieurs prix ce soir. Cela nous conforte et nous encourage à continuer », a-t-il indiqué.

M. Guingané s’est également réjoui que, en plus des acteurs du théâtre, les écoles de formation soient également distinguées. « Tout commence par ces écoles. Il faut des institutions qui forment la qualité pour que, par la suite, ce métier puisse s’épanouir et se développer », a-t-il souligné.

La Nuit des Lompolo, qui récompense le monde du théâtre au Burkina Faso, avait été suspendue depuis la 3e édition en 2016. Cette édition marque donc la relance de cet événement.

Pour Claude Kira Guingané, le retour de cette récompense des performances théâtrales va encourager les plus jeunes à travailler pour espérer se faire distinguer dans ce métier.

Cette 4e édition de la Nuit des Lompolo s’est déroulée en présence du Premier ministre, Me Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, et des membres de son gouvernement. Le discours du chef du gouvernement a été lu par le ministre d’État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Selon lui, « la relance de la Nuit des Lompolo, effectuée en présence du Premier ministre, est un signal fort que le gouvernement est vraiment déterminé à faire en sorte que toutes les filières de notre culture puissent bénéficier de conditions favorables à la création et à l’épanouissement ».

Le gouvernement souhaite également que, « par la création, nous puissions montrer au monde que le Burkina Faso est un pays debout et qui croit en l’avenir », a indiqué le ministre Ouédraogo.

La Nuit des Lompolo porte le nom du père du théâtre burkinabè, Lompolo Koné (1921-1974). Il a également été ministre des Affaires étrangères de la Haute-Volta entre 1961 et 1966.

Agence d’information du Burkina

WIS-ata

-LE PALMARÈS DE LA 4e ÉDITION DE LA NUIT DES LOMPOLO-

9 prix individuels

– Prix de la meilleure création sonore : Patinda David Bertrand Zoungrana

– Prix de la meilleure création lumière : Mohamadi Gouem de la Compagnie de théâtre *Les Empreintes*

– Prix de la meilleure création costume : Samandoulougou

– Prix de la meilleure mise en scène : Mahamadi Tindano de la Compagnie de théâtre *Les Empreintes*

– Prix de la meilleure création scénographique : Issa Ouédraogo

– Prix de la meilleure critique journalistique : Malick Saga Sawadogo

– Prix du meilleur comédien : Charles Ouattara

– Prix de la meilleure comédienne : Augusta Bomsoya Palenfo

– Prix du meilleur auteur burkinabè des arts dramatiques : Mahamadi Tindano de la Compagnie de théâtre *Les Empreintes*

12 prix collectifs

– Prix du meilleur spectacle radiophonique : Association Song Taba

– Prix du meilleur événementiel : Hamadou Mandé de l’Association Festival International de Théâtre et de Marionnettes de Ouagadougou (FITMO)

– Prix du meilleur spectacle jeune public : Compagnie Art en Intersection

– Prix de la meilleure jeune compagnie de théâtre : Association pour la culture féminine *Les Amazones de Santa

– Prix du meilleur spectacle de théâtre d’auteur : Théâtre Empreinte

– Prix du meilleur spectacle de cirque : Association Dafra Cirque du Houet

– Prix du meilleur spectacle d’humour : Philomaine Nanema

– Prix du meilleur spectacle de marionnettes : Compagnie Yilgré

– Prix du meilleur spectacle de conte : Sidiki Yougbaré

– Prix du meilleur spectacle en langues nationales : Association Groupe Culturel des Cascades pour l’œuvre Massa Sama (en dioula, « Éléphant Roi » en français)

– Prix du meilleur spectacle de sensibilisation : Association Siraba pour l’œuvre Bobo-Dioulasso, Trésor Social.

– Prix de la meilleure structure de formation théâtrale : Association pour la formation en arts vivants de Claude Kira Guingané.