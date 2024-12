Burkina-Politique-Information-Promotion

Burkina : L’accès des populations à une «information saine», une priorité pour le gouvernement Rimtalba Ouédraogo

Ouagadougou, 27 déc. 2024 (AIB) – Le nouveau gouvernement burkinabè, dirigé par Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo érige, en priorité, la promotion de l’«information saine» auprès de la population, selon le discours de Politique générale du Premier ministre prononcé devant l’Assemblée ce vendredi à Ouagadougou.

«Il s’agira pour nous…d’améliorer l’accès des populations à une information saine en vue de consolider leur résilience et leur confiance à l’Etat-Nation», a déclaré Le Premier ministre Ouédraogo dans son discours de Politique générale devant l’Assemblée législative de transition (ALT).

«Mon Gouvernement fera de la communication, de la culture, des arts et du tourisme de véritables leviers de promotion des valeurs cardinales de référence, qui participent au rayonnement socio-économique de notre pays », a ajouté le chef du gouvernement.

Il s’est engagé à œuvrer pour l’accélération et le renforcement de la mise en œuvre des objectifs de la Transition et de ses actions prioritaires prévues dans le Plan d’actions pour la stabilisation et le développement.

Nommé Premier ministre par le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le 7 décembre 2024, Jean Emmanuel Ouédraogo vient de présenter au peuple burkinabè et au peuple de l’Alliance des Etats du Sahel, les grandes orientations de sa politique.

Agence d’Information du Burkina