Mouhoun : Le directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire installé dans ses fonctions

Dédougou, (AIB)-La secrétaire générale de la région de la Boucle du Mouhoun, Hadjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, a installé, le jeudi 12 décembre 2024 à Dédougou, Dr Denis Vimboué, daéns ses fonctions de Directeur régional de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique de la Boucle du Mouhoun.

Après six années deux mois et huit jours passés à la tête de la Direction régionale de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique (DRESFPT) de la Boucle du Mouhoun, Dr Denis Vimboué est appelé par le conseil des ministres du 27 novembre 2024 à présider aux destinées de la direction régionale du Centre.

Il cède ainsi son fauteuil à l’inspecteur de l’enseignement secondaire, Raoul Sanon précédemment Directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Houet.

La cérémonie de passation de service a eu lieu le jeudi 12 décembre 2024 à Dédougou.

Le représentant du personnel de la DRESFPT Boucle du Mouhoun, Clément Ki, a salué le travail remarquable accompli par Dr Vimboué durant ses six années passées à la direction à qui il a traduit la reconnaissance du personnel.

« Votre engagement dévoué et votre vision éclairée ont été des atouts inestimables pour notre direction. Grâce à un management exemplaire, vous avez su naviguer à travers des défis multiples, notamment dans un contexte sécuritaire difficile. Les résultats obtenus lors des examens scolaires témoignent de votre détermination et de votre capacité à inspirer vos équipes. Vous avez non seulement dirigé avec compétence, mais vous avez également su fédérer l’ensemble du personnel autour d’un projet commun, celui d’offrir une éducation de qualité à nos élèves », a dit M. Clément Ki.

S’adressant au nouveau locataire de la DRESFPT de la Boucle du Mouhoun, le chef du personnel lui a adressé les vives félicitations et lui rassurer de la disponibilité du personnel à l’accompagner sur les chantiers du développement.

« Les tâches qui vous attendent sont certes immenses, mais nous prenons solennellement l’engagement de vous assister à tout moment dans la mise en œuvre des chantiers de développement. Ensemble, nous pouvons continuer à bâtir un système éducatif solide et innovant, capable de répondre aux attentes de notre région et de nos apprenants. Nous sommes conscients des enjeux qui nous attendent, et sachez que chaque membre du personnel est prêt à s’investir pleinement pour accompagner votre vision. Ensemble, nous ferons face aux défis pour garantir une éducation de qualité dans la Boucle du Mouhoun » a-t-il insisté.

Pour Dr Denis Vimboué, six ans à la tête d’une direction c’est à la fois une durée longue au plan administratif mais relativement courte au plan humain.

Il a axé son message sur des mots de remerciements à l’endroit des plus hautes autorités du ministère en charge de l’enseignement secondaire, des autorités administratives, coutumières et religieuses, aux différents acteurs en charge de l’éducation de la région de la Boucle du Mouhoun pour le chemin parcouru ensemble.

Il a invité le personnel à soutenir son successeur afin de continuer à relever les défis de l’éducation dans la région de la Boucle du Mouhoun.

« Connaissant les compétences de l’Inspecteur SANON, je pars rassurer que la DRESFPT/BMH connaitra un rayonnement plus important sous son leadership. C’est pourquoi demande à tous de continuer à faire preuve de résilience et d’apporter un soutien franc et soutenu à Monsieur le Directeur Régional dans sa lourde mais noble mission de diriger l’enseignement secondaire, la formation professionnelle et technique dans la Boucle du Mouhoun », a-t-il conclu.

Dans son adresse, M. Raoul Sanon, a traduit sa reconnaissance aux autorités du ministère pour la confiance en lui confiant les destinées de la DRESFPT Boucle du Mouhoun.

Tout en remerciant son prédécesseur pour les sillons tracés, il compte toujours être à sa disposition pour recevoir ses précieux conseils.

Mesurant la charge et la gravité des responsabilités qui l’attendent, il s’engage à gouverner par l’exemple et dans un esprit de gestion participative.

« A nos collaborateurs, nous demanderons de la patience, la compréhension, la détermination, l’engagement, la collaboration, le partage des connaissances, la solidarité, l’excellence et le dialogue pour transformer notre cadre de travail en un havre de paix où chacun se sentira parmi les siens » a-t-il supplié.

Il a souhaité dans l’exercice de ses fonctions à la tête de la DRESFPT Boucle du Mouhoun d’être juste et de toujours agir en toute humanité et équité dans le respect des valeurs de notre cher pays.

La Secrétaire générale de la région a traduit la reconnaissance du premier responsable de la région au Dr Denis Vimboué pour la qualité du travail et de la collaboration dans la région.

Pour ce faire, il lui a adressé une lettre de félicitation pour les performances enregistrées par la direction sous son magistère. De même, elle a rassurant le nouveau locataire de la DRESFPT de l’accompagnement des autorités régionales et des corps constitués pour la réussite de sa mission dans la Boucle du Mouhoun.

M. Raoul Sanon a fait ses premiers pas dans l’enseignement en 1999 au CEG de Yé qui ne comptait que deux classes et est en train de voir ses premiers pas dans la gestion de la direction régionale. C’est pour dire qu’il y a un secret que seul Dieu détient la teneur entre lui et la région de la Boucle du Mouhoun.

