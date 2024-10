Burkina: la gouverneure du Centre-sud appelle à honorer la mémoire des martyrs

Manga, 31 oct. 2024 (AIB)-La gouverneure du Centre-Sud, Yvette Nacoulma, a exhorté jeudi, les Forces vives de la région à travailler pour honorer la mémoire des martyrs afin que leurs sacrifices ne soient pas vains.

À l’instar des autres régions du pays, les forces vives du Centre-Sud ont rendu hommage jeudi aux martyrs des 30 et 31 octobre 2014, date de l’insurrection populaire contre le régime de l’ex-président Blaise Compaoré.

« Je voudrais vous exhorter à œuvrer pour que le sacrifice de ceux qui sont tombés pour la nation ne soit pas vain », a déclaré la gouverneure du Centre-Sud, Yvette Nacoulma, à l’issue de la minute de silence synchronisée au niveau national à partir de 10h00 en mémoire des victimes.

La gouverneure a rappelé que le combat de « ceux qui ont consenti le sacrifice suprême » était pour l’intérêt général et la cause de la nation, et que, de ce fait, tous les citoyens, en particulier ceux du Centre-Sud, devraient « rester dans la même dynamique ».

La vision actuelle du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est la même, a-t-elle précisé, ajoutant que la dynamique actuelle vise « notre souveraineté totale et la libération complète de notre territoire ».

« Il est essentiel de vous rappeler que nous devons persévérer dans cette dynamique et transmettre ce message à vos collaborateurs et partenaires, tant au niveau national qu’international, afin que les relations que vous entretiendrez soient empreintes de sincérité et s’inscrivent pleinement dans cette vision », a déclaré Yvette Nacoulma aux forces vives et aux corps constitués de la région du Centre-Sud.

