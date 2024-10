Un cadre de concertation veut promouvoir l’éducation sociale et financière dans les écoles burkinabè

Ouagadougou, 29 oct. 2024 (AIB)-Le Cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso (CCEB-BF) entend promouvoir l’éducation sociale et financière du préscolaire à l’université, en inculquant aux apprenants, la différence entre les besoins et les désirs et la nécessité d’épargner en vue de créer des entreprises.

«L’éducation financière facilite l’appropriation de notions importantes telles que l’épargne, la dépense, l’établissement d’un budget et le développement d’aptitudes pour la mise en œuvre d’entreprises sociales et financières adaptées à l’âge des apprenants », a précisé le président du conseil d’administration du CCEB-BF, Ilboudo Kassou.

Ilboudo Kassoum s’exprimait lundi à Ouagadougou lors du lancement de la deuxième édition de la semaine nationale de l’éducation, affirmant que sa structure soutient l’initiative d’intégrer l’éducation sociale et financière dans le cursus scolaire.

Selon lui, l’éducation sociale et financière vise à transformer les adolescents et jeunes en agents de changement, en promouvant une culture de responsabilité sociale et économique.

D’après Ilboudo Kassoum, ce programme fournit des connaissances et des compétences essentielles aux jeunes pour les aider à prendre des décisions éclairées concernant leurs finances et leur bien-être personnel.

L’approche de l’éducation financière se décline comme suit : au préscolaire, on parle d’Aflatot, au primaire d’Aflatin, au secondaire d’Aflatin+, et au niveau universitaire d’Aflayou », a précisé le représentant pour l’Afrique francophone d’Alfatoun, Assane Dramane Sankara.

« L’approche repose sur cinq thématiques : la compréhension et l’exploration personnelles, les droits et responsabilités, l’épargne et les dépenses, la planification et le budget, ainsi que la création d’entreprise », a-t-il expliqué.

D’après lui, la thématique de l’épargne et des dépenses enseigne aux apprenants à éviter le gaspillage et à faire la différence entre les besoins et les désirs.

« La notion de planification et de budget vise à apprendre aux élèves à planifier pour épargner et établir leur propre budget en fonction de leurs revenus », a-t-il ajouté.

M. Sankara a par ailleurs mentionné que l’éducation sociale et financière est intégrée au programme d’éducation civique et morale dans plus de 40 établissements.

Il a remercié les partenaires techniques et financiers pour leur soutien au CCEB-BF dans la rédaction des curricula et la formation des enseignants chargés de la mise en œuvre de l’initiative.

Il convient de noter que le CCEB-BF organise sa deuxième édition de la semaine de l’éducation du 26 au 31 octobre 2024 sur le site de la Maison de la Femme à Ouagadougou. Le thème choisi pour cette édition est : « Contribution de l’éducation à la résilience socio-économique des populations au Burkina Faso : cas de la promotion de l’éducation sociale et financière en milieu scolaire ».

La cérémonie de lancement de l’activité a été présidée par le ministre en charge de l’Education nationale, Jacques Sosthène Dingara, représentant le Premier ministre, Dr Apollinaire Kyelem de Tambèla.

Agence d’information du Burkina

