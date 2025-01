Burkina – Assurance Maladie Universelle

Burkina / Assurance maladie : Des jeunes et leaders d’OSC sensibilisés pour une plus grande adhésion

Ouagadougou, 9 janv. 2025 (AIB) – L’Association SOS Jeunesse et Défis a organisé jeudi un panel pour promouvoir une compréhension approfondie de la politique d’assurance maladie universelle au Burkina Faso, en vue de susciter une plus grande adhésion des acteurs.

Chargée des aspects communicationnels de la politique d’assurance universelle, l’Association SOS Jeunesse et Défis a initié une rencontre d’information et de formation à l’intention des jeunes et des leaders d’Organisations de la société civile (OSC) afin de susciter leur participation citoyenne à la réussite de cette politique.

Selon le président de l’association, Harouna Ouédraogo, ce panel, qui se tient sur le thème « Assurance maladie universelle au Burkina Faso : Enjeux et défis », est un cadre de discussion avec d’éminents spécialistes sur les stratégies nécessaires pour sensibiliser les populations aux avantages du Régime d’Assurance Maladie Universelle.

Il s’agit également pour les participants de renforcer leurs connaissances sur la politique d’assurance maladie universelle afin de devenir des relais de qualité auprès de leurs communautés respectives, a ajouté le président de l’association.

Pour le panéliste, Nestor Lengani, le Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) est une politique publique de protection sociale dont l’objectif est de couvrir, sans distinction, le risque de maladies non professionnelles et d’alléger les dépenses de santé des populations.

À l’en croire, le RAMU permet l’accessibilité financière des populations aux différentes prestations dans les centres de santé publics ou privés conventionnés.

En cas d’immatriculation au RAMU, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie Universelle (CNAMU) prend en charge 70 % du montant de la prestation, a précisé le panéliste.

Adoptée en 2015 par l’Assemblée législative de transition, l’assurance maladie universelle concerne toute personne vivant au Burkina Faso. À ce jour, l’immatriculation des agents publics est bouclée et celle des travailleurs du secteur privé ainsi que des acteurs du secteur informel connaît une avancée notable, selon Nestor Lengani.

Agence d’Information du Burkina

YOS/ata