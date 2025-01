Burkina/Banwa-Administration-Société

Le Haut-commissaire sollicite les bénédictions des coutumiers et des religieux

Solenzo,9 Janv. (AIB)- Le Haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a imploré les bénédictions et l’accompagnement des coutumiers et les religieux lors d’une visite de courtoisie effectuée ce jeudi 9 janvier 2025.

Après sa prise de service, le Haut-commissaire, accompagné du Président de la délégation spéciale (PDS) de Solenzo, du nouveau commandant du BIR 18 et de quelques autorités administratives ont rendu une visite de courtoisie à l’ensemble des autorités coutumières et religieuses pour se présenter à ces derniers, et également demander leur accompagnement et leurs bénédictions pour la réussite de sa mission à la tête de la province des Banwa.

Selon le Haut-commissaire, il est de son devoir de passer rendre visite aux notabilités et aux garants de la tradition, car « c’est ensemble que l’on pourra développer la province des Banwa et ramener la paix et la quiétude ».

Le pasteur Emmanuel Moukoro, le curé de la paroisse de Solenzo, Abbé Etienne Zagré, et le président de la FAIB, Yacouba Yé, ont également salué cette initiative du Haut-commissaire.

« Nous allons vous portez dans nos prières », ont indiqué les religieux à l’encontre du Haut-commissaire et de sa délégation.

« Nous demandons à la terre de Solenzo et aux mânes des ancêtres de vous protéger et de vous bénir pour réussir votre travail dans la province. Il faut surtout travailler dans l’honnêteté et surtout communiquer car c’est le dialogue qui amène la paix et la cohésion, a indiqué le porte-parole des coutumiers Hervé Coulibaly

Les autorités coutumières et religieuses ont tous pris l’engagement de soutenir l’administration de façon générale afin que les problèmes de la province trouvent une solution durable, au bonheur de la population.

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/ata