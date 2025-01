Burkina-Banwa-Armée-Commandement-BIR

Banwa : Le nouveau commandant du 18e BIR s’engage à obtenir des résultats probants

Solenzo, 8 janv. 2025 (AIB)-Le nouveau commandant du 18e Bataillon d’Intervention Rapide (BIR), le Capitaine Papa Parfait Kambou, a appelé mercredi à Solenzo à plus d’engagement et de courage pour obtenir des résultats probants afin d’éradiquer le terrorisme dans la province des Banwa.

« Cette année 2025 est une année de défis et de grandes victoires. Il faut plus d’engagement et de courage pour des résultats probants afin que la province retrouve sa quiétude d’antan », a indiqué le Capitaine Papa Parfait Kambou.

Le Capitaine Kambou s’exprimait mercredi à Solenzo à l’occasion de sa prise de fonction en tant que nouveau commandant du 18e Bataillon d’Intervention Rapide (BIR).

Sa prise de commandement a eu lieu dans l’enceinte du camp du BIR lors d’une cérémonie de montée des couleurs, en présence du Haut-commissaire de la province, Sanfiénalé Sirima, des responsables des différentes couches sociales et des forces combattantes.

Il remplace à ce poste le Capitaine Jean Congo.

Agence d’information du Burkina

