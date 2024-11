Burkina : 30 auditeurs certifiés en journalisme, communication et conflits prêts à relever les défis

Ouagadougou, 15 nov. 2024 (AIB)-La promotion « Confédération » des 30 auditeurs certifiés en journalisme, communication et conflits de l’Institut universitaire de formation initiale et continue (IUFC) ont exprimé, vendredi, leurs aptitudes à trouver des solutions aux défis actuels dans leurs secteurs d’activités.

« Les défis qui se présentent dans le monde actuel exigent de nouvelles compétences pour les résoudre, et cette formation nous a dotés d’outils qui nous permettent d’appréhender les faits avec recul, de les analyser avec plus de dextérité afin de trouver des solutions à ces défis », a indiqué le délégué des promotions « Confédération » Ismaël Barros.

Ces promotions de 30 auditeurs, constitués de journalistes, de communicants, d’humanitaires et de militaires, ont reçu vendredi, leurs parchemins de certificat en journalisme, communication et conflits au bout de trois mois de formation.

Selon le lauréat Jean Marie Toé, les modules développés obligent tous les participants à un traitement équitable de l’information, mais aussi à analyser les terminologies utilisées, face à une situation de crise, pour promouvoir la paix et la cohésion sociale.

M. Toé, par ailleurs directeur des rédactions des Editions Sidwaya, a souligné que cette formation est la bienvenue, dans le contexte actuel de crise sécuritaire, pour son média de service public qui prône des informations justes et vérifiées.

Le parrain des promotions, le Pr Serge Théophile Balima, a déclaré que, en choisissant pour nom de promotion « Confédération », ses filleuls s’inscrivent dans la dynamique de l’histoire.

« Vous consacrez vos promotions 2023 et 2024 au signal fort donné par l’AES dans la refondation des États, encore à la recherche de leur équilibre interne dans l’espace sous-régional », a-t-il affirmé.

Le parrain fait allususion à la création en septembre 2023, de la création de confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) par le Burkina, le Mali et le Niger pour lutter contre le terrorisme et promouvoir le développement.

M. Balima a par ailleurs invité les auditeurs à faire preuve de modération dans leurs critiques, tout en gardant à l’esprit que les acteurs sociaux ne sont pas parfaits, que les échelles sociales sont changeantes, et que le terrorisme moderne se nourrit des médias.

La formation en certificat de journalisme, communication et conflits est un projet exécuté par un consortium d’universités et de centres de recherche. Cette initiative vise à renforcer les capacités des journalistes, des communicants et des autres acteurs en charge des questions sécuritaires, pour une gestion efficace de la communication de crise.

Parmi les 30 lauréats figurent la Directrice générale des Editions Sidwaya, Assétou Badoh/Guira, l’ancien Directeur de l’Agence d’information du Burkina, Aimé Kambiré et la journaliste Mariam Ouédraogo (Sidwaya).

