Burkina/Digitalisation : Le journal officiel et les textes réglementaires désormais disponibles en ligne

Ouagadougou, 15 nov. 2024 (AIB)-Le journal officiel et les textes législatifs et réglementaires sont désormais accessibles en ligne sur les plateformes « JOBF » et « Legiburkina », lancées vendredi par le gouvernement burkinabè.

« Le Secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres (SGG-CM) met aujourd’hui à la disposition du public burkinabè deux solutions électroniques », a affirmé la ministre en charge de la Transition numérique, Mme Aminata Zerbo/Sabané, qui a prononcé l’allocution du Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela.

Pour Mme Zerbo, la plateforme « JOBF » est un outil numérique permettant la diffusion en ligne et l’insertion à distance dans le Journal officiel, tandis que « Legiburkina » facilite la diffusion des textes juridiques burkinabè et des textes réglementaires aux usagers.

La ministre en charge de la Transition numérique s’est exprimée vendredi à Ouagadougou, lors de la cérémonie officielle de lancement de ces deux plateformes, sous la présidence du chef du gouvernement, Dr Kyélem.

Elle a par ailleurs salué l’ensemble des acteurs qui ont œuvré à la création de ces deux plateformes, au grand bénéfice des concitoyens.

Mme Aminata Zerbo/Sabané a également rendu hommage aux informaticiens du SGG-CM et à ceux du ministère en charge de la Transition numérique pour leur coopération et leur travail dans la réalisation des plateformes « Legiburkina » et « JOBF ».

À ce propos, elle a souligné que cette collaboration doit inspirer tous les départements ministériels pour accélérer la dématérialisation des procédures administratives, afin de résoudre les problèmes quotidiens rencontrés par les populations.

« Les usagers trouveront sur la plateforme « JOBF » les journaux officiels et sur la plateforme « Legiburkina » les textes juridiques du Burkina Faso », a-t-elle indiqué.

Mme Zerbo s’est également dite convaincue que les ministères et institutions doivent travailler en symbiose pour un développement harmonieux de tous les secteurs d’activités du pays.

Le Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres (SGG-CM), Mathias Traoré, a précisé que ces deux plateformes ont été réalisées sous l’impulsion du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre de la mise en œuvre du 3e pilier de la Transition, à savoir « Refonder l’État et améliorer la gouvernance ».

Selon M. Traoré, « Legiburkina » et « JOBF » permettront d’interagir avec les usagers à distance, de leur offrir une base de textes juridiques et de procéder à des insertions dans le Journal officiel en ligne.

Cette cérémonie de lancement des deux plateformes, qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine du numérique au Burkina, a vu la présence des ministres en charge de l’Économie numérique du Mali, AG Ilyené Alhamdou, et du Niger, Raliou Sidi Mohamed.

Agence d’information du Burkina

NO/ata