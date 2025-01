Burkina-Banwa-Installation-PDS

Banwa : Le nouveau PDS de Tansila s’engage à accomplir sa mission avec efficacité et inclusion

Solenzo, 6 Jan. 2025 (AIB) – le Nouveau Préfet, Président de la délégation spéciale de Tansila a affirmé lundi conduire sa mission avec efficacité, responsabilité et inclusion lors de la passation de service tenue ce lundi matin dans la salle de réunion de la mairie de Solenzo.

Le nouveau PDS de Tansila Amadou Coulibaly nommé le 18 décembre 2024 a été installé dans ses fonctions par le Secrétaire Général de la province des Banwa, Abdoul Kader KongZabré, devant ses amis, ses parents et une délégation des forces vives de Tansila.

« Je prends service au moment où le pays a besoin de ses filles et fils pour booster le développement et cultiver la paix et la cohésion afin de lutter contre l’hydre terroriste », a laissé entendre Amadou Coulibaly dans son message.

Selon lui, les filles et fils de Tansila et de la province des Banwa en général doivent s’unir pour relever les défis sécuritaires et de développement.

Pour ce faire, il a affirmé bâtir sa vision de gouvernance autour de quelques principes que sont l’impartialité, la loyauté, l’intégrité, l’inclusion, la lutte contre le terrorisme et le vivre ensemble pour une commune de Tansila développée et prospère.

M. Coulibaly a remplacé à ce poste Joseph Ouédraogo

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/ata