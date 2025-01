BURKINA-SANTE-NOMINATION-PROFESSEUR

Burkina : Le Professeur Abdoulaye Diabaté nominé parmi les 100 africains les plus influents de 2024

Ouagadougou, 7 janv. 2025 (AIB)-Le Professeur Abdoulaye Diabaté a été nominé parmi les 100 africains les plus influents de l’année 2024, a annoncé le magazine New African, rapporté sur le site de Target Malaria. Il a été distingué dans la catégorie science et enseignement.

Selon le magazine, Pr Diabaté demeure comme un combattant infatigable contre le paludisme au Burkina Faso et en Afrique.

La liste célèbre les réalisations et les contributions de personnalités africaines de divers domaines et secteurs qui ont eu un impact positif sur le continent et le monde au cours de l’année écoulée.

Le Professeur Abdoulaye Diabaté est considéré comme la figure de proue de la recherche sur le paludisme et de l’application des approches génétiques à la lutte contre la maladie en Afrique.

Il dirige le département d’entomologie médicale et de parasitologie à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS/DRO, Bobo-Dioulasso), au Burkina Faso.

Le Professeur Diabaté est également le chercheur principal de Target Malaria Burkina Faso, un rôle qu’il occupe depuis qu’il a rejoint l’initiative en 2012.

En tant que membre de l’Académie africaine des sciences, il a donné des conférences dans des institutions prestigieuses, notamment à l’Université de Harvard qui encourage la collaboration entre l’IRSS et les centres de recherche internationaux.

Abdoulaye Diabaté a reçu le prix Pfizer de la Royal Society en 2013 et a été décoré du titre de Chevalier des palmes académiques par au Burkina Faso pour ses contributions exceptionnelles à la recherche scientifique.

En 2019, Pr Diabaté et son équipe de huit chercheurs des États-Unis et du Burkina Faso ont reçu le prix Newcomb Cleveland de l’American Association for the Advancement of Science (AAAS).

En 2024, le scientifique burkinabè a donné une conférence intitulée «Comment mettre fin au paludisme une fois pour toutes», lors de la conférence annuelle TED à Vancouver.

Sa présentation a mis en évidence le potentiel de transformation que représentent la modification génétique des moustiques et la progression de la lutte contre le paludisme sur le continent.

Le classement New African est une référence dans le monde médiatique africain et mondial et concerne les secteurs de service public, les affaires, la société civile ainsi que la technologie, la culture, les sciences et la politique.

Fondé en 1966 et publié sans interruption depuis, ‘‘New African’’ est devenu aujourd’hui le mensuel panafricain, le plus vendu en Afrique anglophone. Il se distingue par son analyse pointue de l’actualité africaine.

Véritable référence pour les africains et la diaspora, le magazine met en lumière les mutations et les développements essentiels survenus ces dernières années en Afrique. Il est distribué dans plus de 100 pays.

