Banwa : Le nouveau Haut-commissaire de la province appelle la population à faire de la province un havre de paix

Solenzo, 6 Jan. 2025 (AIB) – Le nouveau Haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Sirima, a appelé lundi l’ensemble de la population à faire de la province un havre de paix et de tolérance où il fera bon vivre.

M. Sirima s’exprimait lundi lors de la cérémonie de prise de fonction présidée par la secrétaire générale de la Région de la Boucle du Mouhoun, Adjara Kientega/Ouedraogo.

Il également engagé à accomplir sa fonction avec beaucoup d’humilité, d’abnégation, de probité et de patriotisme.

Il a rendu un hommage mérité aux directeurs et chefs de service à qui il a sollicité de l’accompagnement technique.

Il a aussi salué les autorités coutumières et religieuses dont la sagesse et la notoriété ont toujours permis de transcender tout clivage et maintenir la cohésion et le bon vivre ensemble.

Le Haut-commissaire entré a décidé de faire de la communication son cheval de bataille pour une paix durable dans la province des Banwa.

Le Haut-commissaire sorti, Oumarou Sandwidi, a invité l’ensemble de la population à accompagner le nouveau.

