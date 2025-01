Burkina Faso-Ganzourgou-Nouvel-An-Cadeaux

Ganzourgou : AMS offre un important lot de matériels aux communautés impactées par le projet aurifère de SOMISA

Zorgho, (AIB)- La société African Mining Services (AMS), un sous-traitant de la Société des mines de Sanbrado (SOMISA) dans la cadre du projet aurifère de Sanbrado, a officiellement remis du matériel aux communautés impactées par ce projet. Ce fut sur son site de Sanbrado, commune de Boudry, lundi 30 décembre 2024.

A l’orée de la nouvelle année 2025, AMS a apporté de la joie aux communautés impactées par le projet aurifère de Sanbrado, à travers une remise de cadeaux.

Les dons remis, un container de matériel, comprenaient des vivres (riz, huile, lait, conserves de poissons…), des non-vivres (vélos, chaises, marmites, tables-bancs, craies…), ainsi que des matériaux médicaux déjà livrés à la communauté deux jours auparavant. Ces gestes s’inscrivent dans une démarche annuelle de solidarité qu’AMS mène à l’endroit des populations locales en fin d’année.

« Nous menons ces actions sociales pour partager la joie avec les familles qui nous accueillent sur leurs terres. C’est aussi une façon de cultiver un climat de convivialité avec nos hôtes », a déclaré le directeur de projet adjoint à AMS, Tanoh Léonard Koffi.

Selon lui, à travers ces dons, AMS réaffirme son engagement à maintenir des relations harmonieuses avec les communautés locales. « Nous sommes leurs hôtes, et il est de notre devoir de nous comporter en famille. Ce geste traduit notre volonté de partager les fruits de notre activité avec ceux qui nous accueillent », a précisé M. Koffi.

Le Rons-Naba de Nédogo, représentant les communautés bénéficiaires, a exprimé sa gratitude. « Nous sommes venus au nom du chef de Nédogo pour répondre à l’invitation d’AMS. Nous avons vu les dons et nous en sommes très fiers. Nous remercions AMS et SOMISA, leur entreprise mère, et souhaitons que Dieu renforce leur partenariat », a-t-il déclaré. Ces dons, selon lui, vont aider particulièrement les personnes vulnérables. Il a alors invité les autres entreprises sous-traitantes à suivre cet exemple.

Le représentant du président de la délégation spéciale (PDS) de Boudry, Hamidou Maïga, a également salué ce geste. « Ce don apporte de la joie aux bénéficiaires. Nous souhaitons qu’il inspire les autres entreprises opérant sur le site afin qu’elles posent des actes pour le bonheur des populations », a-t-il souligné.

En activité au Burkina Faso depuis 2011, AMS intervient dans l’extraction minière sur le site de Sanbrado. À travers cette initiative, l’entreprise témoigne de sa volonté de contribuer au développement social et économique des localités qui l’hébergent.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata