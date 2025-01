FOOT-BFA-MAR-AFR-SPORT-CAF-CAN2025

CAN Maroc 2025 : le Burkina Faso dans le même groupe E que l’Algérie

Ouagadougou, 27 jan. 2025 (AIB) – Les Etalons du Burkina Faso ont été tirés au sort lundi à Marrakech (Maroc), dans la poule E avec l’Algérie, leur ancien adversaire lors de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en Côte d’Ivoire.

En plus de l’Algérie, le Burkina Faso est en compagnie de la Guinée équatoriale et du Soudan. Fennecs et Etalons se retrouveront pour un remake après le match nul de 2 buts partout à Bouaké lors de la dernière CAN Côte d’Ivoire 2023, jouée en 2024.

Pour les autres équipes ça sera pour la première fois que le Burkina Faso croise la Guinée équatoriale en phase finale de CAN pendant que le Soudan avait déjà battu le Burkina Faso par 2 buts à 1 lors de la CAN 2012 disputée en Guinée équatoriale.

La CAN Maroc 2025 se joue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 dans six villes du Royaume Chérifien : Rabat, Marrakech, Casablanca, Tanger, Agadir et Fès.

Les différents groupes de la CAN 2025

Groupe A : Maroc, Mali, Zambie, Comores

Groupe B : Egypte, Afrique du sud, Angola, Zimbabwe

Groupe C : Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie

Groupe D : Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana

Groupe E : Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan

Groupe F : Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique

Agence d’information du Burkina

as/ata