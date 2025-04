Sénégal-Président-Appel-Résilience

Sénégal : Le président exhorte ses compatriotes à la « résilience et à la solidarité » face à la situation financière du pays

Ouagadougou, 4 avr. 2025 (AIB) – Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a demandé jeudi ses compatriotes à « faire preuve de résilience et de solidarité » face aux « défis » de l’état préoccupant des finances publiques.

Selon le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, l’état préoccupant des finances publiques impose au peuple sénégalais « de compter d’abord » sur lui-même.

Le chef de l’Etat prononçait jeudi soir, à la veille de la célébration de la 65ème anniversaire de l’indépendance du pays, son discours annuel à la Nation retransmis à la radiotélévision nationale.

« L’état des finances publiques de notre pays, tel que révélé par l’audit effectué, nous impose de compter d’abord sur nous-mêmes pour redresser la situation », a-t-il indiqué.

Dans un rapport publié en février, la Cour des comptes du pays a révélé que la dette s’élève à 99,67% du PIB, un taux supérieur au montant annoncé par le précédent régime.

« J’appelle donc chacune et chacun à faire preuve de résilience, de solidarité active et d’engagement patriotique face aux défis nombreux et complexes qui se dressent sur notre chemin », a-t-il lancé.

Agence d’information du Burkina