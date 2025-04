Burkina/Comoé-Sensibilisation-Prisonniers

Comoé : Une conférence pour sensibiliser les prisonniers de la MACB sur le civisme et la participation citoyenne

Banfora, 4 avr. 2025 (AIB) – La direction régionale des droits humains et de la promotion de la citoyenneté et de la paix des Cascades, a organisé le mercredi 02 avril 2025, une conférence sur le civisme et la participation citoyenne pour sensibiliser les prisonniers de la maison d’arrêt et de correction de Banfora et les amener à s’approprier du thème des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne qui est « pour l’ordre et la discipline, je m’engage ».

Cette conférence est organisée à l’occasion des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne a pour objectif de sensibiliser les pensionnaires de la MACB sur l’engagement patriotique et sur la participation citoyenne.

Poguiyam/Nana Naziha, Conseiller en droits humains en service à la direction régionale des droits humains et de la promotion de la citoyenneté et de la paix des Caascades, pour sa part, a indiqué que même étant des personnes privées de leur liberté, elles peuvent contribuer au développement du pays, à l’effort de paix, à la sécurisation de la patrie. A travers cette conférence, « c’était pour nous de les amener à prendre conscience de leur importance », a-t-elle ajouté.

« Nous les avons aussi fait comprendre que chaque burkinabè, quel que soit son rang social, est important et indispensable pour le développement de notre pays. C’est pourquoi nous avons trouvé nécessaire de les prendre en compte les pensionnaires de la MACB pendant ces journées d’engagement et de participation citoyenne, a-t-elle fait savoir.

Poguiyam/Nana Naziha les a également invités à bien se comporter, à être ordonné et à être discipliner et les a fait comprendre que le pays compte aussi sur eux peu importe leur situation actuelle.

Elle a saisi l’occasion pour remercier le directeur de la MACB et toute son équipe pour l’accueil et la mobilisation des passionnaires.

Des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui sont en prison ont reconnu les erreurs commises dans leur mission et demandent aux autorités de ne pas les oublier, vu leur engagement et sacrifice pour la libération du territoire. Ils demandent également aux autorités de la région des Cascades de plaider auprès des plus hautes autorités du Burkina pour leur libération.

Ils ont promis de s’engager à nouveau pour la reconquête du territoire après leur sortie de la prison. Quant aux autres prisonniers, ils ont demandé aux autorités de leur trouver du travail, que ce soit dans un champ, ils sont prêts à travailler pour contribuer au développement du Burkina.

Le directeur de la MACB, Dialenli Yonli a remercié l’équipe de la direction régionale en charge des droits humains d’avoir pensé à eux et aux pensionnaires pour cette séance de sensibilisation. Il a saisi l’occasion pour demander à la population de prendre en compte la Maison d’arrêt et de correction de Banfora dans leurs activités.

Agence d’information du Burkina

JPY/dnk/ata