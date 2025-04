Burkina/Namentenga-Remise-Infrastructure-OXFAM

Namentenga : Le projet OXFAM Burkina remet des infrastructures socioéconomiques à 3 communes du Centre-nord

Boulsa, 4 avr. 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région du Centre-Nord, président de la délégation spéciale régionale, Blaise Ouédraogo, a patronné la cérémonie de remise officielle d’infrastructures socioéconomiques du projet OXFAM Burkina aux trois communes des chefs-lieux des provinces du Centre-Nord, le jeudi 3 avril 2025 à Boulsa.

Sur ces trois communes bénéficiaires, Boulsa a bénéficié de 53% des réalisations du projet financé par l’Allemagne et qui prend fin en 2027. Le gouverneur en témoignant la gratitude de ses administrés au projet a souhaité que les préoccupations des populations exprimées par les uns et les autres lors des échanges sur les réalisations soient prises en compte dans la suite du projet.

Des boutiques de rue, des incinérateurs, des hangars marchands de fruits et légumes, des salles de classes, des magasins et bureaux équipés, des blocs de latrines constituent, entre autres, ouvrages qui font l’objet de la remise officielle aux trois communes, chefs-lieux de province de la région du centre-nord à savoir Boulsa, Kaya et Kongoussi.

La commune de Boulsa bénéficie particulièrement d’un important raccordement de trois forages d’eau. Ces différents ouvrages au profit de Boulsa représentent 53% de l’enveloppe financière de 5 000 000 d’Euros investie dans le projet.

S’exprimant sur l’ensemble des réalisations, les bénéficiaires venus des trois provinces ont d’une part félicité le projet pour la qualité et l’importance des ouvrages réalisés et ont formulé entre autres attentes la normalisation de ces écoles à 6 classes, le renforcement des capacités des enseignants.

Le préfet, président de la délégation spéciale communale de Boulsa Issaka Sangla pour sa part se réjoui de la prise en compte de la relecture du plan communal de développement par le projet.

Selon le Directeur pays Oxfam Burkina, Omer Kaboré, et son équipe Oxfam Burkina reste pleinement engagée aux côtés du gouvernement et des populations pour bâtir un avenir plus juste et plus durable pour tous et à renforcer la résilience et la cohésion sociale des populations affectées par les crises et les impacts du changement climatique. Saisissant l’occasion, il a remercié l’Allemagne pour le financement et reste convaincu que l’impact des investissements sera inestimable dans le centre-nord surtout au niveau de l’éducation.

En rappel, le projet est mis en œuvre en partenariat avec ATAD et SEVE Africa. A l’issue de la remise des ouvrages, un atelier inclusif d’expression des besoins sera organisé très prochainement pour la prise en compte des attentes des uns et des autres, selon le Directeur Pays.

Agence d’information du Burkina