BURKINA-LERABA-CIVISME-EDUCATEURS-CONFERENCE

Léraba/Engagement patriotique : Les enseignants invités à la promotion de l’éducation civique et morale a l’école

Sindou, 02 avril 2025 (AIB)-La direction provinciale de l’éducation préscolaire primaire et non formelle (DPEPPNF) de la Léraba, a organisé, le mercredi 02 avril 2025 à Sindou, la conférence sur le civisme au profit des enseignants, sous la présidence du secrétaire général de la province de la Léraba, Yéonvièl Somé. Il a invité les enseignants à promouvoir l’éducation civique et morale a l’école.

C’est sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage », que la conférence sur le civisme a été animée le mercredi 2 avril 2025 à Sindou, au profit des enseignants.

Selon le promoteur de l’activité, le directeur provincial en charge de l’Education primaire, Souro Sanon, le mérite de cette conférence est de raviver en chaque acteur de l’éducation «ce que nous savons déjà, réveiller ce qui est en attente en nous et nous inviter à nous déterminer pour la défense de notre patrie».

Les valeurs de la citoyenneté sont telle que entres autres, le civisme fiscal, économique, environnemental, routier, sans oublier les valeurs nationales et leurs implications que sont l’honnêteté l’intégrité et la tolérance.

Il est bien de signaler que c’est dans le cadre de l’organisation des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, édition 2025 que la direction provinciale en charge de l’Education primaire a organisé cette formation.

Plusieurs activités à l’instar de la conférence sont annoncées pour être menées dans les écoles avec les élèves au cours de cette période depuis le 28 mars 2025 au 09 avril prochain.

Le secrétaire général de la province de la Léraba, Yéonvièl Somé, le directeur régional en charge de l’Education primaire des Cascades, Dr Anselm Dari Dah, ont exprimé leur satisfaction par rapport à l’organisation réussi de cette conférence.

Ils ont appelé les participants a faire sien tout ce qui a été appris et le mettre effectivement en pratique.

Souro Sanon, a invité les enseignants à croire à la victoire de nos FDS sur l’ennemi qui nous assaille.

Il a souhaité que les différentes contributions lancées soit entendues mais aussi leur adhésion à toutes les activités qui se mènent au cours de ces journées d’engagement au sein de nos structures.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/bz