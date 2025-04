Le jeudi 03 avril 2025, s’est déroulée dans l’enceinte du camp Nazi Boni de Dédougou la cérémonie officielle de prise de commandement du Lieutenant-colonel Sosthène Idrissa COULIBALY, nommé à la tête de la 5e Région militaire.

Présidée par le Colonel Ahmed Hermann ROUAMBA, Chef d’État-Major de l’Armée de Terre (CEMAT), la cérémonie a connu une forte participation des autorités administratives, coutumières, religieuses, ainsi que les forces vives de la région de la Boucle du Mouhoun.

Dans un esprit de continuité et de cohésion, le nouveau Commandant de région a exprimé sa ferme volonté de consolider les acquis de son prédécesseur, aujourd’hui à la tête du Commandement des Écoles et Centres de Formation (CECF) de l’Armée de Terre depuis décembre 2024, et de renforcer la collaboration avec les différents acteurs locaux dans le cadre des opérations de sécurisation en cours.

Armée de Terre, sacrifice pour la Patrie !