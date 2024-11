𝟏𝟗𝐞 é𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐮 𝐍𝐮𝐦é𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 : 𝐥𝐞 𝐫ô𝐥𝐞 𝐜𝐫𝐮𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐢𝐧𝐓𝐞𝐜𝐡 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥’𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢è𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 é𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨 𝐚𝐮 𝐜œ𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 é𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞𝐬

๐Ÿ๐Ÿ—๐ž รฉ๐๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐’๐ž๐ฆ๐š๐ข๐ง๐ž ๐๐ฎ ๐๐ฎ๐ฆรฉ๐ซ๐ข๐ช๐ฎ๐ž : ๐ฅ๐ž ๐ซรด๐ฅ๐ž ๐œ๐ซ๐ฎ๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐๐ž๐ฌ ๐ ๐ข๐ง๐“๐ž๐œ๐ก ๐๐š๐ง๐ฌ ๐ฅโ€™๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ง๐œ๐ขรจ๐ซ๐ž ๐ž๐ญ ๐ฅ๐š ๐ญ๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง รฉ๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐ช๐ฎ๐ž ๐š๐ฎ ๐๐ฎ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐š ๐ ๐š๐ฌ๐จ ๐š๐ฎ ๐œล“๐ฎ๐ซ ๐๐ž๐ฌ รฉ๐œ๐ก๐š๐ง๐ ๐ž๐ฌ

(Ouagadougou, 12 novembre 2024) Le Ministรจre de la Transition Digitale, des Postes et des Communications ร‰lectroniques a lancรฉ ce mardi 12 novembre 2024, la 19แต‰ รฉdition de la Semaine du Numรฉrique, sous la prรฉsidence du Premier ministre, Son Excellence Dr Apollinaire Kyรฉlem de Tambรจla, et les parrainages de Dr Aboubakar Nacanabo, ministre de lโ€™ร‰conomie et des Finances et de Armand Badiel, Directeur national de la BCEAO. Cette รฉdition, qui sโ€™articule autour du thรจme ยซ Transformation digitale et dรฉveloppement รฉconomique : enjeux des FinTech ยป, rassemblera pendant quatre jours des spรฉcialistes des secteurs technologique et financier provenant du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Les รฉchanges porteront sur divers sujets clรฉs, notamment lโ€™รฉtat des lieux du Mobile Money au Burkina Faso, la dรฉmatรฉrialisation et les plateformes de paiement รฉlectronique, ainsi que la traรงabilitรฉ et lโ€™interopรฉrabilitรฉ des systรจmes dโ€™identification numรฉrique. Des enjeux de grande importance, tels que la lutte contre le blanchiment dโ€™argent et le financement du terrorisme via les plateformes numรฉriques, seront รฉgalement abordรฉs.

Au centre de cette รฉdition, le rรดle des FinTech en tant que moteurs de lโ€™inclusion financiรจre est mis en avant. Ces innovations technologiques offrent de nouvelles perspectives pour dรฉmocratiser lโ€™accรจs aux services financiers et amรฉliorer lโ€™efficacitรฉ des transactions dans un contexte oรน le pays fait face ร des dรฉfis รฉconomiques et sรฉcuritaires importants.

Le ministre de lโ€™ร‰conomie et des Finances, a soulignรฉ lโ€™importance des FinTech qui se prรฉsentent comme un levier stratรฉgique pour lโ€™inclusion financiรจre, la gestion des risques et le renforcement de la performance รฉconomique du Burkina Faso. Selon lui, lโ€™intรฉgration des technologies numรฉriques dans les services publics, notamment par la dรฉmatรฉrialisation des procรฉdures, constitue un moyen pour mieux mobiliser les ressources fiscales nรฉcessaires pour le dรฉveloppement du pays.

Cette รฉdition de la Semaine du Numรฉrique se veut donc une plateforme dโ€™รฉchanges constructifs, oรน les acteurs nationaux et rรฉgionaux auront l’opportunitรฉ de formuler des recommandations concrรจtes pour une contribution plus optimale des FinTech pour un avenir financier plus inclusif et durable.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐Œ๐„๐