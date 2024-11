BURKINA-KOMPIENGA-EDUCATION-EXCELLENCE-RECOMPENSE

Kompienga/Excellence scolaire : Le mérite des élèves récompensé

Pama, (AIB)-Le Directeur régional de l’Education préscolaire, primaire et non formelle de l’Est, Yemtema David Thiombiano, a présidé le samedi 09 novembre 2024 à Fada N’Gourma, la cérémonie de l’excellence scolaire 2023-2024, de la province de la Kompienga, délocalisée à Fada N’Gourma.Sous blocus sécuritaire depuis 2022, la province de la Kompienga fait preuve de résilience en témoignent les résultats honorables des examens organisés dans la province aux sessions de 2023 et 2024.

La cérémonie de l’excellence scolaire délocalisée à Fada N’Gourma, le samedi 09 novembre 2024, salue le mérite des braves élèves qui malgré les hostilités sécuritaires ont obtenu des résultats très satisfaisants.A cela s’ajoute le mérite des enseignantes et enseignants qui ont également dompté les difficultés quotidiennes pour obtenir ces résultats.Les lauréats ont reçu chacun un vélo, des kits scolaires pour les élèves et des ordinateurs, des sacs et des lettres de félicitation pour les enseignants.

Une mention spéciale a été faite à l’endroit des Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), qui aussi permit le bon déroulement de l’année scolaire.Le directeur régional de l’Education préscolaire, primaire et non formelle de l’Est, Yemtema David Thiombiano, a félicité les lauréats et les encadreurs.Il a encouragé les acteurs éducatifs de la province à relever les nouveaux défis qui s’offrent à eux.

