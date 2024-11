Fonds d’appui à la Presse privée: Une vingtaine de journalistes du grand Ouest formés en JRI

Le Fonds d’appui à la presse privé (FAPP) organise du 11 au 13 novembre 2024, à Bobo-Dioulasso, une formation en Journalisme-reporter d’image (JRI) au profit d’une vingtaine de journalistes et de techniciens d’entreprises de presse privées du Grand-Ouest.

Le Fonds d’appui à la presse privé (FAPP) est convaincu que le développement des médias passe par la qualité de la ressource humaine qui les anime, notamment les journalistes. C’est dans ce sens qu’il a initié une session de formation au profit d’une vingtaine de journalistes de médias privés venus des régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. Cette formation qui se déroule du 11 au 13 novembre 2024 à Bobo-Dioulasso est consacrée au métier de Journaliste-reporter d’images (JRI). Ladite formation est inscrite dans le programme d’activités du FAPP à travers son volet « Bourse d’étude ». Selon le directeur général du FAPP, Zita Daniel Bonzi, l’idée est de renforcer davantage les journalistes en techniques de prise de vue et de montage vidéo afin qu’ils puissent améliorer les contenus des productions journalistiques et accompagner leurs rédactions. « On sait que nos médias ont besoin de compétence et c’est dans ce sens que nous avons organisé cette session de formation », a-t-il dit. Pour lui le métier de JRI est aujourd’hui une spécialisation en phase avec l’évolution. « A la fois journaliste et technicien, le JRI est multi-casquette associant à la fois les fonctions de reporter, cameraman, preneur de son et de réalisateur », a-t-il indiqué. C’est pourquoi il a invité les participants à être assidus au regard de l’importance de la formation, tout en souhaitant que les connaissances acquises puissent bonifier les rédactions et contribuer au développement d’une presse privée burkinabè forte et plus professionnelle. Selon l’un des formateurs de l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC), Nestor Yougbaré, les participants seront formés en écriture journalistique. Pour lui le statut de JRI permet au journaliste d’utiliser avec maîtrise la caméra. Il s’agira, à l’entendre, d’apprendre aux participants à effectuer entre autres, des plans de coupe, des cadrages, et des réglages de la caméra. Zita Daniel Bonzi a souligné que de 2021 à 2023, 60 journalistes issus des 13 régions du Burkina Faso ont été formés sur les techniques rédactionnelles.

Alpha Sékou BARRY

Salimata DIARRA

(Stagiaire)