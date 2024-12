Zoundwéogo/Éducation : 2 enseignants et 16 élèves du primaire primés pour leurs bons résultats

Manga, 8 déc. 2024 (AIB) – La direction provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Zoundwéogo a primé, hier samedi, deux enseignants et 16 élèves du primaire qui se sont distingués par leurs bons résultats obtenus à l’issue des examens scolaires de la session 2024, lors de la Journée d’excellence scolaire provinciale.

Yacouba Dipama, de l’école de Médiga B de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Gon-Boussougou, et Alizeta Kiemdé, de l’école du secteur 5 de Manga, désignés meilleurs enseignants pour leurs bons résultats durant l’année scolaire 2023-2024, ont été honorés au cours de cette journée, a constaté l’AIB.

Ils ont reçu, à l’occasion, des primes en numéraire et des attestations de félicitations, lors d’une cérémonie marquée par la présence d’autorités locales, notamment le Haut-commissaire du Zoundwéogo, Julien Ouédraogo.

Lors de cette même cérémonie, 16 élèves de la province ont été récompensés par des moyens roulants et des fournitures scolaires, pour leurs performances à l’examen de la session 2024 du Certificat d’Études Primaires (CEP).

Le directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Zoundwéogo, Yves Placide Nana, a salué le travail « satisfaisant » de l’ensemble de ses collaborateurs.

Il a rappelé que lors de l’examen du CEP session 2024, la DPEPPNF du Zoundwéogo a obtenu des « résultats très exceptionnels jamais égalés », avec un taux de succès provincial de 91,30 %.

« Sur 6 739 candidats régulièrement inscrits, dont 3 724 filles et 3 015 garçons, 6 153 ont été admis, hissant la province à la première place dans la région du Centre-Sud », a-t-il confié, ajoutant que plus de 50 écoles de la province ont également obtenu un taux de réussite « honorable » de 100 %.

« Le meilleur élève et le meilleur élève en situation de handicap de notre pays viennent du Zoundwéogo », a également souligné M. Nana, au titre des bonnes performances réalisées par la province.

Avec ces résultats, il estime que cela prouve qu’en dépit des difficultés que traverse le pays, les acteurs de l’éducation persévèrent dans « l’assiduité, le dévouement, la résilience et la quête permanente du travail bien fait ».

La Journée de l’excellence scolaire du Zoundwéogo de l’année 2024 a été célébrée sous le thème : « L’excellence à l’école primaire, gage d’une résilience et d’un engagement des acteurs pour une éducation de qualité ».

Agence d’information du Burkina

