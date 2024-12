Réseaux sociaux : 400 élèves du CEG de Falagountou sensibilisés sur la polarisation en ligne et les discours haineux

Dori, (AIB)- 400 élèves du Collège d’enseignement général (CEG) de Falagountou ont été sensibilisés, le samedi 7 décembre 2024, sur l’utilisation responsable des réseaux sociaux, la polarisation en ligne et les discours haineux, dans l’optique de renforcer et de consolider la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Cette sensibilisation a eu lieu au cours d’une conférence publique organisée à Falagountou par l’Association pour la Promotion de la Paix et du Développement Local (APPDL).

Cette conférence, qui s’est tenue dans les locaux du Collège d’enseignement général (CEG) de la localité, était placée sous le thème : « Vers une citoyenneté numérique éclairée : lutter contre la désinformation et promouvoir le fact-checking dans l’ère des réseaux sociaux ».

Selon le président de l’APPDL, M. Yacouba Maïga, cette activité visait à sensibiliser les élèves sur une utilisation responsable des réseaux sociaux.

À l’écouter, l’objectif de la conférence était de les outiller avec des stratégies pratiques pour contrer la mésinformation, la désinformation et la malinformation (MDM).

M. Maïga a également expliqué que cette initiative permet de lutter contre la polarisation en ligne et les discours haineux, contribuant ainsi à renforcer et à consolider la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

Le Directeur du CEG de Falagountou, M. Abdoul Kader Aimé Boro, a salué cette initiative et exhorté les élèves à mettre en pratique les conseils prodigués et les connaissances acquises au cours de la conférence.

Le président de l’Association des parents d’élèves (APE) du CEG, M. Mamoudou Karimoun Maïga, a invité les élèves à être attentifs, studieux et disciplinés, car ils seront les futurs bâtisseurs de la commune de Falagountou.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Falagountou, M. Victor Maïga, a, pour sa part, remercié l’administration et le corps professoral de l’établissement pour cette séance de sensibilisation qui, à l’entendre, contribuera sans nul doute à la formation intégrale des élèves.

Agence d’information du Burkina

MAM/ata