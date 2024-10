Zondoma : des élèves sensibilisés sur le civisme et la citoyenneté

Gourcy, (AIB) – La Direction provinciale de l’Enseignement post-primaire et secondaire (DPEPS) du Zondoma, en partenariat avec l’Association Monde Rural (AMR), a organisé le mercredi 9 octobre 2024 une conférence publique au lycée privé Saint Henri de Osso de Gourcy. Les échanges ont porté sur le civisme et la citoyenneté.

Cette conférence qui a mobilisé l’ensemble des élèves des établissements post-primaires et secondaires de la commune de Gourcy, a porté sur le civisme et la citoyenneté.

Pour le directeur provincial de l’Enseignement post-primaire et secondaire du Zondoma, Saïdou Ouédraogo, ce thème a été choisi dans le but de sensibiliser les jeunes scolaires afin qu’ils deviennent des citoyens responsables qui aiment et développent leur pays.

« La présente conférence fait partie d’une série d’activités que notre direction a initiées dans le cadre de la deuxième phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, lancées par le gouvernement du Burkina le 2 octobre dernier », a rappelé le directeur provincial, qui a félicité les élèves pour leur participation active aux échanges.

La conférence a été animée par Salif Sawadogo, chef du département « Gouvernance locale et décentralisation » au sein de l’Association Monde Rural (AMR).

À travers des échanges directs avec les jeunes, M. Sawadogo, entouré d’une équipe de la DPEPS, est revenu sur les notions de civisme, de citoyenneté, de patriotisme, ainsi que sur les droits et devoirs du citoyen.

Il a également abordé, sur la base d’exemples, les institutions de la République et l’amour de la patrie.

Comme Relwendé Akil Amir Soro, élève en classe de 6e au lycée Saint Henri de Osso, les participants se sont engagés, entre autres, à respecter les lois et les institutions du pays.

En plus de cette conférence, une montée des couleurs au lycée de Niességa, une journée de salubrité au marché de Gourcy et une collecte de fonds dans les établissements de la province figurent parmi les activités prévues par la DPEPS durant cette deuxième phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, qui se tiennent du 2 au 16 octobre 2024 sous le thème : « Pour une nation forte et souveraine, ne trahissons pas notre patrie ! ».

Agence d’Information du Burkina

Aziz Kiemdé