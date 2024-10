BURKINA-KADIOGO-MUNICIPALITE- PATRIOTISME-JOURNEES

Tanghin-Dassouri/Journées d’engagement patriotique : La délégation spéciale offre des vivres aux PDI, VDP et «Kogl-wéogo»

Ouagadougou, 16 oct. 2024 (AIB)- La délégation spéciale communale de Tanghin-Dassouri, a soutenu hier mardi, dans le cadre des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, les Personnes déplacées internes (PDI), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les « Kogl-wéogo», avec des vivres, les jeunes en permis de conduire et les femmes une formation en saponification.

La délégation spéciale de Tanghin-Dassouri a octroyé le mardi 15 octobre 2024, des vivres aux PDI, VDP et aux «Kogl-wéogo», des permis de conduire aux jeunes et une formation aux femmes en saponification.

Cette activité de la commune entre dans le cadre de la commémoration du 37e anniversaire de l’assassinat du père de la révolution burkinabè, le capitaine Thomas Sankara et de la deuxième édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

L’aide alimentaire offerte aux bénéficiaires est composée de 164 sacs de 50 kg de riz, de 102 sacs de 50 kg de maïs et de 160 bidons de 5 litres d’huile.

Pour l’occasion, environ 100 femmes ont bénéficié d’une formation en saponification et en teinture et les jeunes ont reçu une subvention de 40 permis de conduire.

Selon la Présidente de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tanghin-Dassouri, Rabiata Sawadogo, leur démarche vise à lutter contre le terrorisme en favorisant l’intégration professionnelle des jeunes et permettre aux femmes d’être financièrement autonomes.

« Nous avons décidé de jouer notre partition dans la réduction du taux de chômage. C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé de former des jeunes concernant le permis de conduire. Les femmes, elles, sont formées en saponification et en teinture », a-t-elle soutenu.

Mme Sawadogo a par ailleurs indiqué que leur initiative va contribuer énormément à l’autonomisation des femmes parce qu’elles sont le moteur du développement au Burkina Faso, dans la mesure où elles constituent le plus grand nombre en matière de démographie.

Et à la PDS d’expliquer « Nous avons jugé nécessaire de soutenir cette tranche de la population qui est pratiquement la population la plus vulnérable».

Elle a également fait remarquer que les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) se battent au péril de leurs vies pour permettre aux populations de vaquer paisiblement à leurs occupations et reconquérir l’intégrité du territoire national.

« Nous avons décidé de les appuyer en vivres parce que lorsque vous mangez bien, vous avez la force de combattre pour la Nation», a renchéri Rabiata Sawadogo.

L’initiative de la délégation spéciale a été positivement appréciée par l’ensemble des bénéficiaires.

De l’avis de la PDI, Siéguenaam Ouédraogo, venue de Gassan, une localité de la région de la Boucle du Mouhoun, les vivres qu’ils ont reçues, sont d’une grande importance car, a-t-elle dit, ce don va leur permettre de bien s’alimenter.

« La formation dont nous avons bénéficié aujourd’hui nous sera très rentable. Elle va nous sortir de notre pauvreté en nous permettant d’avoir une autonomie financière afin d’aider nos époux dans la gestion de nos foyers», a confié l’une des bénéficiaires de la formation en saponification, Wendlassida Nacoulma.

Les VDP ont salué le soutien de la municipalité qui, ont-ils dit, vient renforcer leurs capacités d’intervention dans leur action de reconquête du territoire national.

Les JEPPC ont débuté le mercredi 2 octobre 2024, en vue de manifester la fibre patriotique au Burkina Faso et prennent fin ce mercredi 16 octobre 2024.

Agence d’information du Burkina

NO/hb/ata