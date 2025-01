BURKINA/NORD-SANTÉ-VACCINATION-CAMPAGNE

Vaccination contre la fièvre typhoïde : Les autorités sollicitent l’implication de tous les acteurs pour la réussite de la campagne

Ouahigouya, 22 janvier 2025 (AIB) – La Direction Régionale de la Santé (DRS) du Nord a organisé, mercredi , une rencontre d’information et de plaidoyer en faveur de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde, a constaté un journaliste de l’AIB.

Cette rencontre visait à sensibiliser les parties prenantes sur la campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde, prévue du 23 au 29 janvier 2025. Responsables administratifs, acteurs sanitaires, leaders communautaires et hommes de médias ont été mobilisés afin d’assurer une forte implication sociale pour le succès de cette opération dans les provinces du Yatenga, Loroum, Passoré et Zondoma, couvrant les six districts sanitaires de la région.

Sous la présidence du Secrétaire Général de la Région (SGR) du Nord, Kouilga Albert Zongo, représentant le Gouverneur, les participants ont échangé pour mieux appréhender les multiples enjeux liés à cette maladie, souvent appelée « maladie des mains sales ».

La campagne, qui se déroulera du 23 au 29 janvier, prévoit l’administration de vaccins contre la fièvre typhoïde aux enfants âgés de 9 mois à 14 ans. Les formations sanitaires publiques, les écoles, les lieux de culte, les marchés et les sites accueillant des personnes déplacées internes sont ciblés dans cette stratégie avancée, a précisé le Directeur Régional de la Santé du Nord, Dr Hounténi Toguyéni.

Au cours de la rencontre, l’équipe cadre de la DRS Nord a présenté un état des lieux, les modes de transmission de la maladie, la cible concernée, les objectifs visés, les attentes de la campagne et le plan de communication pour la mobilisation sociale. Vingt-et-un messages clés ont été communiqués aux participants afin de garantir leur participation active à l’information et à la sensibilisation des populations.

Le SGR, au nom du Gouverneur Thoma Yampa, a lancé un appel à la mobilisation générale pour atteindre le taux de vaccination des 893 424 enfants ciblés par la campagne. Il a souligné que, malgré le contexte sécuritaire difficile, les autorités nationales font de la santé de la population une priorité majeure.

