Burkina-Ioba-Santé-Vaccination

Ioba : Au moins 131 192 enfants seront vaccinés contre la fièvre typhoïde dans la province

Dano, 21 Jan. 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara, a présidé une rencontre de plaidoyer organisée par le district sanitaire de Dano pour la vaccination contre la fièvre typhoïde, le vendredi dernier à Dano.

Cette rencontre de plaidoyer vise à obtenir l’adhésion des leaders d’opinions et leur contribution en faveur de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde dans la province du Ioba.

La présente campagne va se dérouler du 23 au 29 janvier 2025. Les enfants de 9 mois à 14 ans révolus constituent le public cible. Dans le district sanitaire de Dano au moins 131 192 enfants vont être vaccinés contre la fièvre typhoïde.

A l’issue de la campagne, ce vaccin sera introduit dans le programme élargi de vaccination de routine.

Ont pris part à ce conclave, les chefs de circonscription administrative, les autorités coutumières et religieuses, les représentants des organisations de la société civile (OSC), les forces de défense et de sécurité (FDS) et les hommes de média.

Ces participants ont reçu des informations sur la fièvre typhoïde qui est une maladie potentiellement mortelle causée par une bactérie.

Elle est aussi appelée la « maladie des mains sales ».

Une première communication présentée par le médecin chef du district sanitaire de Dano, Dr Salam Mandé, les a outillés sur les généralités de la fièvre typhoïde à savoir les signes, le diagnostic, la prévention et le traitement.

Le responsable du programme de vaccination, Iliassé Ouédraogo a, dans la deuxième présentation parlé des directives de mise en œuvre de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde.

Il a montré les différentes stratégies de communication en faveur de cette campagne.

Les leaders d’opinions se sont engagés à donner l’information et à sensibiliser leur groupe respectif sur le déroulement de cette vaccination et son importance pour la protection du public cible que sont les enfants.

Le haut-commissaire du Ioba, Innocents Ouattara, a rappelé que les enfants de moins de 15 ans constituent la couche la plus vulnérable à la fièvre typhoïde. « C’est dans le souci de préserver la santé de ses enfants que des mesures de prévention, parmi lesquelles la vaccination, ont été préconisées, a-t-il indiqué.

M. Ouattara a félicité le personnel de santé pour leur sacrifice. Il les a encouragés à redoubler d’ardeur pour améliorer les indicateurs de santé dans le Ioba. Le premier responsable de la province a invité les participants à accompagner les agents de santé pour le succès de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde.

Agence d’information du Burkina

SZ / dnk / ata