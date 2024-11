Burkina-Opération-Coup-Balai-Assainissement

Sud-ouest : Le gouverneur invite la jeunesse à assainir leur cadre de vie en adhérant à l’opération « Coup de balai volontaire »

Gaoua, 16 nov. 2024 (AIB) – Le gouverneur de la région du Sud-ouest, Boureima Patrick Savadogo, a lancé vendredi à Gaoua, l’opération coup de balai volontaire, en invitant la jeunesse à adhérer à l’initiative en vue d’assainir la ville et sensibiliser la population sur la nécessité de protéger l’environnement en dégradation continue du fait de l’action de l’homme.

« Nous invitons ces jeunes à servir d’exemple parce qu’au-delà de l’assainissement de notre cadre de vie, de la prise en compte des questions de l’environnement, il est question qu’ils puissent être des vecteurs de sensibilisation au sein de toute la population », a indiqué le gouverneur de la région du Sud-ouest, Boureima Patrick Savadogo.Il a également exhorté les jeunes à être des exemples au sein de la population pour que tous puissent s’engager de manière volontaire pour offrir un cadre de vie sain à la ville.

Pour le directeur général du Programme national de volontariat au Burkina Faso (PNVB), Djourmité Nestor Noufé, l’opération coup de balai prévoit un volet formation. Les volontaires seront recrutés et formés sur les questions de civisme, d’engagement patriotique et volontaire en vue d’accompagner les autorités dans leur quête de cadre de vie sain pour la population, a ajouté M. Noufé.

« Pour atteindre cet objectif, il faut également passer par le curage d’esprit. Parce qu’il ne suffit de nettoyer et revenir après trouver que le cadre est encore bourré d’ordures », a-t-il indiqué. De son avis Les volontaires seront outillés sur l’utilisation volontaire des réseaux sociaux, le civisme, la citoyenneté et l’engagement patriotique. « Nous sommes dans la dynamique que demain chaque burkinabè se sente fier qu’on parle du pays en termes de propriété et d’engagement citoyen », a-t-il fait savoir.« C’est la nouvelle vision des autorités et nous nous devons d’accompagner cette vision. En tant que structure de volontaire, nous sommes engagés dans le développement endogène pour faire du Burkina Faso un pays de paix et de prospérité », a-t-il conclu.

Le volontaire, par ailleurs, président national de la veille citoyen de Kampti, Momo Nazaire, a quant à lui, appelé la jeunesse de Gaoua à sortir massivement pour assainir leur ville.« C’est notre ville, personne ne viendra faire cela pour nous. Il faut qu’on se donne la main pour bâtir notre cité », conseillé M. Nazaire.

L’opération coup de balai volontaire est une initiative du Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (PNVB) mise en œuvre en collaboration avec le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB). Il entre dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire et vise à assainir le cadre de vie des populations en curant les caniveaux, en nettoyant les hôpitaux, les commissariats, les gares routières, les artères des villes. Ce, pour combattre les maladies liées à l’insalubrité notamment le paludisme, la dingue.

L’initiative vise également à protéger l’environnement à travers les sensibilisations en vue d’une prise de conscience collective sur les menaces qui pèsent sur l’environnement du fait des actions anthropiques afin susciter de comportements écocitoyens.

L’opération coup de balai volontaire mobilise 700 volontaires et les populations locales. Elle se déroulera du 16 au 18 novembre à Gaoua dans la région du Sud-ouest, du 25 au 27 novembre à Banfora dans la région des Cascades et du 29 novembre au 1er décembre à Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins. Il s’agit d’une phase pilote qui sera étendue à l’ensemble du pays en 2025.

Agence d’information du Burkina

DNK/ata