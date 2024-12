Solidarité : Une association célèbre Noël en différé avec plus de 300 enfants de PDI et d’orphelins de combattants tombés

Ouagadougou, 29 déc. 2024 (AIB) – L’Association Neer Boada pour l’autopromotion des personnes en difficulté a organisé, ce samedi, un Noël en différé, dans le but d’offrir la joie à au moins 300 enfants de Personnes Déplacées Internes (PDI) et d’orphelins de combattants, résidant au quartier Pazani de Ouagadougou.

Sous le parrainage du Secrétaire général du gouvernement, l’Association Neer-Boada pour l’autopromotion des personnes en difficulté a organisé une journée de partage à l’attention de plus de 300 enfants des personnes déplacées internes et des enfants de forces combattantes tombées.

Au programme de cette journée : un repas communautaire, des échanges de cadeaux et des distributions de vêtements.

« Nous avons organisé cette activité pour permettre à ces enfants de se sentir comme les autres enfants du Burkina Faso et de leur faire vivre la joie de Noël, comme si leurs parents étaient là », a indiqué le président de l’association, Martin Nacoulma.

Selon M. Nacoulma, cette journée vise également à rendre un vibrant hommage aux forces combattantes qui ont fait le sacrifice suprême pour que le pays reste debout.

Saluant l’initiative de l’association, le parrain Ousmane Ouattara a, pour sa part, indiqué que cette action de solidarité fait partie de celles fortement encouragées par le gouvernement burkinabè.

Selon le Secrétaire général du gouvernement, cette activité permet non seulement aux PDI de renforcer leur cohésion avec les populations hôtes, mais témoigne aussi du soutien de la Nation aux enfants des soldats décédés.

« Chers enfants, la situation que vous vivez n’est que transitoire », a lancé M. Ouattara aux enfants des PDI, avant de leur assurer que leurs localités d’origine sont en train d’être reconquises par les combattants.

Le représentant des bénéficiaires a exprimé la gratitude des enfants à l’association pour l’organisation de la 3e édition de l’arbre de Noël.

« Ici, à Pazani, nous vivons en parfaite harmonie avec les populations hôtes », a-t-il ajouté.

En marge de cette activité, une séance d’enrôlement des populations à la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU) est organisée du 28 au 29 décembre 2024.

Créée en 2019 et reconnue officiellement en 2020, l’Association Neer-Boada pour l’autopromotion des personnes en difficulté est une organisation apolitique à but non lucratif, œuvrant dans la protection des droits humains et des groupes spécifiques.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata