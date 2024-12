Burkina-Centre Ouest-Nariou-Football

Sabou/Football: Noessin vainqueur de la coupe de la Fraternité de Nariou

Sabou, 28 déc. 2024(AIB)-L’équipe de Noessin a remporté samedi, la troisième coupe de la Fraternité de Nariou en battant celle de Soula par la plus petite marque.

La troisième édition de la coupe de la Fraternité de Nariou a connu son épilogue le samedi 28 décembre 2024 dans les installations sportives du Lycée Privé la Solution Koudougou Noaga.

Ce 32è et dernier match de la compétition a opposé l’équipe de Soula (commune de Thyou) à celle de Noessin (commune de Poa) pour les deux fois 20 mn.

Au bout d’un match joué dans un esprit de convivialité et de fair-play, c’est finalement Noessin qui prend le dessus sur Soula en marquant l’unique but de la finale, à une minute de la fin du temps réglementaire.

Noessin remporte ainsi le trophée, un ballon, un jeu de maillots, une attestation et une enveloppe de 500 000FCFA.

Soula qui n’a pas démérité reçoit un ballon, un jeu de maillots, une attestation et une enveloppe de 400 000FCFA.

Les troisième et quatrième équipes reçoivent respectivement 300 000 et 200 000FCFA.

Le promoteur de la coupe de la Fraternité de Nariou, Désiré Nikiema a remercié leurs Majestés Chefs de canton Naaba Tigré de Thyou et Naaba Yembé II de Sabou pour leur présence à la cérémonie et leurs bénédictions.

» Dans le contexte actuel du Burkina Faso poursuit-il, cette cérémonie se veut résiliente et c’est aussi notre façon de ne pas céder au découragement ou à la fatalité. En effet, l’un des principaux objectifs est de cultiver la cohésion sociale entre les populations des quatres communes et bien d’autres »

Selon Monsieur Nikiema, ces genres d’initiatives ont permis de former des internationaux à l’image de :

Issa Kaboré, Charles Kaboré, Hervé Koffi, Jonathan Pitroipa, Edmond Tapsoba et bien d’autres.

« Pour atteindre ces objectifs, je m’en voudrais de ne pas demander toujours les bénédictions des autorités administratives, politiques, coutumières, religieuses et de toutes les forces vives des quatre communes. Restons déterminés et courageux pour soutenir nos FDS et nos VDP » a-t-il ajouté .

Désiré Nikiema a décliné les objectifs de son engagement qui sont de renforcer les équipes des différents clubs du pays, de l’équipe nationale en particulier, de faciliter l’accession à des carrières internationale et in fine créer dans les années à venir une école de football dans la commune de Sabou (ou dans le chef-lieu de la commune de Koudougou).

Selon le comité d’organisation 32 matchs ont été joués pour 78 buts marqués, 41 cartons jaunes et 2 rouges distribués.

Notons que la troisième édition de la coupe de la Fraternité de Nariou était placée sous le patronage de Franck Alain Kaboré, PDG de Nerwaya Multivision, Dr Kassoum Traoré, DG du CBC et sous la présidence de Adama Ilboudo, DG des Douanes du Burkina Faso.

