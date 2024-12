Burkina-Sissili-Citoyenneté-Promotion

Sissili : Le respect des symboles de l’Etat prôné à la maison d’arrêt et de correction de Léo

Léo, 4 déc. 2024 (AIB)- La montée des couleurs de chaque premier mardi du mois sest déroulée le mardi 3 décembre 2024 à la Maison d’arrêt et de correction de Léo (MACL). Pour l’occasion, les autorités provinciales et les forces vives ont prôné la promotion de la citoyenneté.

La cérémonie de montée des couleurs nationales de ce mardi 3 décembre 2024 à la Maison d’arrêt et de correction de Léo (MACL) a été placée sous la présidence du haut- commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia.

Elle a également regroupé les directeurs et chefs de services, les différents corps militaires et paramilitaires et les forces vives de la province.

L’occasion a été pour l’ensemble des participants de manifester ostensiblement leur attachement à la mère patrie, à travers le drapeau national.

Le haut-commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia a traduit sa reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui ont bravé ce froid matinal pour répondre présent à cette montée des couleurs.

« Cela témoigne de l’intérêt que vous accordé aux respects des symboles de l’Etat, soyez en vivement remercié », a dit M. Sia.

Il a félicité l’ensemble des Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires de la défense pour la patrie (VDP) pour le travail qu’ils abattent au quotidien pour que la province de la Sissili soit calme.

Tewindé Isaac Sia a en outre, invité les uns et les autres à la prudence et à redoubler de vigilance et de dénoncer tout cas suspect pour permettre à la sécurité d’intervenir rapidement.

Agence dinformation du Burkina

OAN/NO/ATA