Passoré : La journée mondiale de l’alimentation célébrée en différé sous le signe de la promotion de l’agroécologie

Yako, 30 nov.2024(AIB)-L’ Association pour la protection de l’environnement et du développement rural (APEDR) a commémoré en différé les 29 et 30 novembre 2024 à Yako, la Journée mondiale de l’ Alimentation (JMA) sous le signe de la promotion de l’ agroécologie.

Les acteurs de l’ agroécologie et les autorités administratives, coutumières et religieuses, militaires et paramilitaires se sont retrouvés à Yako les 29 et 30 novembre 2024 pour commémorer en différé pour la deuxième fois consécutive la Journée mondiale de l’Alimentation (JMA) célébrée le 16 octobre de chaque année.

Placée sous le thème : « Promouvoir l’ agroécologie et l’agriculture biologique pour des systèmes alimentaires plus durable et plus résilientes au Burkina Faso », cette commémoration de 48 heures dédiée à l’alimentation et ses produits dérivés se veut une tribune de promotion et de valorisation des filières agroécologiques dans la région du Nord.

L’initiative est portée par L’ Association pour la protection de l’environnement et du développement rural (APEDR) basée à Yako et spécialisée, entre autres, dans la technique de récupération des terres dégradées dans la région, dans un contexte de changements climatiques.

La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région du Nord, représenté par le directeur provincial en charge de la Culture du Passoré, Gombila Koala.

Durant deux jours, les participants à ce grand rendez-vous de promotion des productions agroécologiques endogènes ont eu droit plusieurs panels.

Le premier panel présenté par le chef de service de la législation, règlementation des organisations professionnelles, interprofessionnelles et consulaires, Azzedine Bamogo a porté sur le thème « Rôles et mandats des organisations paysannes, dans la fournitures des services à leurs membres dans le contexte des systèmes alimentaires et de l’offensive agrosylvopastorale. ».

Le deuxième panel livré par le coordonnateur du projet Béo-Neeré, Abdoul Razack Bélemgnegré a porté sur : « L’entrepreneuriat agro écologique, quelle alternative pour une insertion socioprofessionnelle réussie ? ».

Le troisième thème a été développé par le Président de lONG Terre à vie, Ali Tapsoba a concerné : « L’impact des OGM sur l’alimentation. »

Le quatrième panel présenté par le chef du programme agroforesterie et amélioration des ligneux à lINERA, Dr Wendpouiré Arnaud Zida était : « Agriculture et climat : assurer les besoins alimentaires des populations et répondre aux défis des dérèglements climatiques. »

La dernière communication a, quant à elle été livrée par le directeur technique de CENABIO, Souleymane Yougbaré. Elle a porté sur le thème : « défis majeurs de la transformation des systèmes alimentaires durables en Afriques de L’Ouest : Cas spécifique du Burkina Faso.

En plus des panels suivis d’échanges et de débats, les acteurs et participants ont pu découvrir des mets locaux et des produits agroécologiques exposés dans les stands de la foire régionale.

Cette célébration de la journée mondiale de l’alimentation dans la région du Nord a été aussi marquée par la remise de matériels, de prix et d’attestations de reconnaissance remises par L ‘Association pour la protection de l’environnement et du développement rural (APEDR ) et ses partenaires.

L’ APEDR a bénéficié de l’accompagnement de plusieurs partenaires, à savoir lONG SOLIDAGRO, CNABIO, SPONG, Slow-Food, PRO-ARIDES et de Universite Joseph Ki-Zerbo pour la tenue de la JMA.

Le président du comité d’organisation de la JMA, Sayouba Bonkoungou, lors de la cérémonie officielle des travaux a d’abord fait une brève présentation de l’ APEDR.

M. Bonkoungou a, en outre expliqué que l’APEDR est une organisation de développement local dont l’objectif est de faire la promotion de l’agroéconomie, de l’agriculture biologique, en vue de garantir la souveraineté alimentaire.

Il sest dit satisfait de la réussite de l’organisation tout en faisant cas des innovations majeures qui ont été entre autres, les sorties- terrain, les visites des stands d’expositions, les actions de récupération des terres dégradées etc.

