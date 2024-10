SIAO 2024 : L’Union européenne apporte un soutien de 130 millions de francs CFA

Ouagadougou, 24 oct. 2024(AIB)-L’Union européenne a apporté à la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), un soutien de 130 millions de FCFA, devant entre autres, servir à prendre en charge une vingtaine d’artisans en provenance des 13 régions du Burkina Faso et à récompenser leurs originales créations, selon un communiqué transmis jeudi à l’AIB.

Agence d’information du Burkina

Communiqué intégral UE :

« La 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) se tient dans la capitale burkinabè, du 25 octobre au 3 novembre 2024, sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». L’Union européenne vient, une fois de plus, matérialiser son appui au développement du secteur privé et des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso. Elle a décidé en effet de soutenir la 17e édition du SIAO avec une enveloppe de 130 millions de francs CFA.

Cette enveloppe servira à financer les charges inhérentes à l’organisation du Salon, à soutenir la participation des artisans des différentes régions du Burkina Faso, à organiser des ateliers vivants et à récompenser les meilleurs exposants.

Soutenir la participation des artisans des régions

L’appui de l’Union européenne permettra de sélectionner une vingtaine d’artisans pour participer au SIAO 2024. Ces artisans seront sélectionnés dans toutes les treize régions. En marge de l’exposition, il sera mis en place un concours spécial pour promouvoir les meilleures créations artisanales des régions. Chaque œuvre reconnue d’excellente qualité recevra un prix.

Promouvoir les métiers de l’artisanat

L’enveloppe de l’Union européenne est aussi destinée à l’organisation d’ateliers vivants qui visent à promouvoir les métiers artisanaux auprès des jeunes en quête d’emploi, à démystifier les processus de fabrication et à rassurer le consommateur sur l’authenticité et la qualité des produits artisanaux.

Un chapiteau sera aménagé dans la cour du SIAO à cet effet. Trois métiers (tissage, cuir et vannerie) seront retenus pour faire la promotion du Faso Danfani et du chapeau de Saponé, deux produits labélisés du Burkina Faso. Trois maîtres-artisans talentueux seront sélectionnés par le SIAO dans chacun des domaines visés pour l’animation des stands.

Récompenser les artisans méritants

Il s’agit enfin de soutenir l’organisation de la Nuit des artisans méritants. Cette importante activité permet de magnifier le talent des artisans créateurs. Tous les lauréats des prix officiels et des prix spéciaux recevront des trophées et des diplômes d’excellence ».