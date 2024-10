BURKINA-YATENGA-ÉDUCATION

Yatenga : La communauté éducative mobilise plus de cinq millions de FCFA pour l’effort de paix

Ouahigouya, 24 octobre 2024 (AIB) – Dans le cadre de la phase 2 des Journées d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), des enseignants et des milliers d’élèves des écoles primaires publiques et privées du Yatenga ont manifesté leur fibre patriotique en mobilisant 5 121 271 FCFA au profit du Fonds de soutien patriotique. La cérémonie de remise du chèque a été placée sous la présidence de Issouf Ouédraogo, gouverneur de la région du Nord.

En cette matinée du jeudi 24 octobre 2024, responsables de l’éducation, élèves, encadreurs pédagogiques, enseignants, parents d’élèves, et les corps constitués de la province se sont réunis pour une cause noble dans l’enceinte du bloc des écoles primaires publiques de « Souli » au secteur 01 de Ouahigouya.

Il était 7h30 mn lorsque les élèves des écoles, mobilisés autour du drapeau, ont entonné l’hymne national en langue mooré et procédé à la montée des couleurs.

L’événement qui a rassemblé la communauté éducative était la remise de la contribution financière de milliers d’élèves pour l’effort de paix.

Une première collecte de 232 000 FCFA des enseignants de la circonscription d’éducation de base de Ouahigouya 2, et une autre de 4 889 271 FCFA des élèves des écoles primaires publiques et privées, soit un total de 5 121 271 FCFA, ont été remis à l’autorité régionale au profit du Fonds de soutien patriotique.

Salam Ouédraogo, directeur provincial de l’Enseignement Préscolaire, Primaire et Non Formel du Yatenga (DPEPPNF), a justifié l’initiative de la collecte de fonds, qui s’est voulue volontaire.

En effet, M. Ouédraogo a indiqué que l’objectif principal était de donner une leçon pratique d’engagement patriotique aux enfants, leur apprendre que le développement du Faso dépend de l’engagement et des sacrifices individuels et collectifs de ses fils.

Le DPEPPNF a saisi l’opportunité de ce rassemblement pour témoigner la reconnaissance de la communauté éducative aux forces de défense et de sécurité pour toute l’assistance reçue en faveur de la réouverture et de la sécurisation d’une centaine d’écoles l’année scolaire écoulée, et d’une soixantaine cette année 2024-2025, en attendant d’autres.

« Je rends un vibrant hommage à la communauté éducative du Yatenga, debout comme un seul homme malgré l’adversité, pour donner de l’espoir à nos enfants par l’éducation », a soutenu fièrement Salam Ouédraogo.

Après avoir reçu le chèque, Issouf Ouédraogo, gouverneur de la région du Nord, a salué l’initiative du DPEPPNF du Yatenga. Il a félicité l’ensemble des acteurs de l’éducation et particulièrement les élèves du Yatenga pour avoir accepté de se sacrifier financièrement pour soutenir leur pays.

« Votre geste est la preuve que vous êtes fiers d’être Burkinabè et que vous êtes conscients que la sécurisation et le développement du Burkina Faso passent aussi par vous. J’invite tous les acteurs de l’éducation à continuer dans cet élan hautement patriotique », a indiqué Issouf Ouédraogo aux élèves.

Agence d’information du Burkina

PN/ata