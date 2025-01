Sabou: Les populations invitées à faire du marché central un espace de prospérité et de solidarité

Sabou, 11 janv. 2025 (AIB) – La délégation spéciale de Sabou a exhorté les populations à faire du marché central réhabilité, un espace de prospérité et de solidarité pour améliorer les conditions de vie de leurs familles.

La population de la commune rurale de Sabou s’est mobilisée sur le site du centre commercial réhabilité, à l’invitation du Président de la Délégation Spéciale (PDS), Monsieur Abdoul Aziz KOARA, dans le cadre de la cérémonie inaugurale dudit centre, sous la présidence de Monsieur Franck Alain KABORE, PDG de Nerwaya Multivision.

Bâti sur une superficie de trois hectares et demi, ce joyau, dont la réhabilitation a coûté plus de 400 millions de francs CFA, pourrait générer une recette de 20 millions de francs CFA par an au profit de la commune.

Selon le PDS, le nouveau marché central de Sabou est constitué d’un hall central comprenant 44 box, 6 boucheries, 51 hangars de type PADEL, 119 boutiques et un local administratif. En outre, 742 hangars sont aménagés sur l’espace restant, dont 728 déjà attribués.

Il a rassuré l’ensemble de la population sur les dispositions sécuritaires et sanitaires prises pour que les activités commerciales s’y déroulent dans la quiétude.

Faisant la genèse du projet de réhabilitation du marché central, Monsieur Abdoul Aziz KOARA a expliqué que c’est dans le cadre du Programme d’Appui au Développement des Économies Locales (PADEL) que les autorités locales avaient pris cette décision.

Cependant, initialement fermé en 2021 pour un délai d’exécution de six mois, les travaux ont accusé un sérieux retard, entraînant des désagréments pour les commerçants.

C’est la raison pour laquelle, de 2022 à 2024, en plus des réalisations du PADEL, plus de cent millions de francs CFA ont été investis dans ce projet de réhabilitation grâce aux financements du Fonds Minier, de l’Agence Nationale de Développement des Collectivités Territoriales (ADCT) et sur fonds propres.

Pour conclure, il a invité la population à se l’approprier avec responsabilité et à en faire un espace de prospérité et de solidarité, car ce centre commercial est un outil pour renforcer l’économie locale et un levier pour améliorer les conditions de vie des familles.

Toutefois, il est important de rappeler que ce joyau ne pourra atteindre son plein potentiel sans une gestion rigoureuse et un engagement citoyen.

Agence d’information du Burkina

